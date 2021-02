SportJeunesse et Saputo annoncent le renouvellement de leur partenariat

Saputo contribuera à hauteur 600 000 $ afin que TOUS les enfants puissent jouer!



WINNIPEG, Manitoba, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SportJeunesseMC est fier d’annoncer le renouvellement de leur partenariat triennal avec Saputo inc. (TSX: SAP) qui permettra de continuer d’aider plus d’enfants et de jeunes à entrer dans le jeu. Depuis le début de cette collaboration en 2018, la contribution totale de Saputo, soit 1,2 million de dollars, a permis de réduire les obstacles financiers de plusieurs familles et de donner accès au sport organisé à quelque 4 000 enfants et jeunes canadiens.

« Depuis le début de notre partenariat il y a plus de trois ans, SportJeunesse a vraiment dépassé nos attentes en tant que partenaire passionné et engagé, déterminé à améliorer la vie des enfants dans le besoin partout au Canada. Nous cherchons à bâtir des collectivités saines là où nous travaillons, habitons et jouons, et SportJeunesse sait assurément comment apporter un changement positif de façon percutante, utile et durable », indique Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications et responsabilité corporative pour Saputo.

Notre engagement à soutenir les collectivités sera mis en évidence au printemps prochain lors du lancement de la campagne Play Outside (jouer dehors) dans l’Ouest canadien, sous la bannière Dairyland de Saputo. Les dons amassés grâce à l’achat des produits participants permettront aux enfants de pratiquer un sport. Saputo et sa marque Dairyland sont fières de promouvoir l’idée selon laquelle chaque enfant mérite de jouer, d’acquérir de nouvelles habiletés, de se faire des amis et surtout, de s’amuser! Au Canada, une famille sur trois n’a pas les moyens de payer les coûts du sport organisé – et voilà pourquoi Dairyland s’est associée à SportJeunesse Afin que tous les enfants puissent jouer!

« Chez SportJeunesse, nous sommes convaincus des bienfaits du sport pour le développement physique, social et affectif des enfants, affirme Jamie Ferguson, président de SportJeunesse Canada. Nous voulons nous assurer que chaque enfant a l’occasion de bénéficier des bienfaits que procure le sport. Comme nous ne pouvons y parvenir seuls, nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Saputo et sa marque Dairyland afin de réaliser cet objectif. Saputo a dépassé nos attentes en affirmant qu’elle croit aux collectivités saines et fortes. Elle participe activement à la cause et y investit des ressources, ce pourquoi nous sommes très reconnaissants. »

Depuis l’établissement de l’organisme en 1993, SportJeunesse a versé plus de 84 M$ et aidé quelque 930 000 enfants à la grandeur du pays à accéder à des subventions et à des programmes d’initiation au sport. En cette période inédite, le pouvoir du sport est plus important que jamais pour le développement des enfants, des familles et de nos collectivités dans leur ensemble. SportJeunesse et Saputo continueront de faire en sorte que tous les enfants aient la possibilité d’y participer.

À propos de SportJeunesse

SportJeunesse est un organisme national sans but lucratif qui, avec l’aide financière du gouvernement du Canada, contribue à éliminer les obstacles financiers qui empêchent les jeunes de 18 ans et moins de pratiquer un sport organisé en leur fournissant une aide financière pour payer leurs frais d'inscription ou acheter des articles de sport. Les subventions distribuées par l’intermédiaire des 166 sections communautaires de SportJeunesse au moyen d'un processus de demande confidentiel permettent aux jeunes de participer à un sport pendant une saison.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, l’un des plus importants fabricants de fromage et transformateurs de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits de culture bactérienne et de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus important fabricant de fromage de marque et un important fabricant de tartinades laitières. Ses produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues, ainsi que sous diverses marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

Pour en savoir plus :

