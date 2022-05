Sportradar multiplie son bénéfice trimestriel par plus de cinq

Zurich (awp) - Le fournisseur de données sportives Sportradar, coté au Nasdaq, a nettement augmenté ses résultats sur les trois premiers mois de l'année, multipliant notamment son bénéfice net par plus de cinq. L'entreprise st-galloise a également confirmé ses objectifs financiers pour 2022.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a bondi de 31% sur un an à 167,9 millions d'euros. Alors que les coûts d'exploitation et de personnel, ainsi que les frais d'amortissement ont augmenté, la société dirigée par Carsten Koerl est parvenue à dégager un bénéfice avant impôts de 11,3 millions, contre 4,5 millions au premier trimestre 2021, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

Le bénéfice net part du groupe a quant à lui bondi à 9,8 millions d'euros, après 1,7 million un an plus tôt.

La direction a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de 2022, soit des recettes entre 665 et 700 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté entre 123 et 133 millions, après 26,7 millions au premier trimestre. La marge est attendue entre 18,5% et 19,0%.

