Sri Lanka-Le chef des renseignements limogé pour critiques contre le président

COLOMBO, 8 juin (Reuters) - Le chef de l'Etat sri-lankais, Maithripala Sirisena, a limogé vendredi soir le chef des services de renseignement pour avoir laissé entendre que le président avait été informé des avertissements de l'Inde sur des préparatifs d'attentats au Sri Lanka.

Les services de renseignement indiens ont adressé plusieurs avertissements aux autorités sri-lankaises disant qu'un complot était en cours, mais Sirisena et le Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, affirment l'un comme l'autre ne pas en avoir été informés avant les attentats du dimanche de Pâques 21 avril, revendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique et qui ont fait plus de 250 morts.

Auditionné le 29 mai par le parlement, le chef des services de renseignement, Sisira Mendis, avait déclaré que les réunions du conseil national de sécurité sri-lankais se tenaient de façon très irrégulière, ce qui compliquait la tâche des services chargés d'assurer la sécurité du pays.

Mendis a déclaré que lorsqu'il avait évoqué les avertissements indiens, lors d'une réunion tenue le 9 avril, le directeur des services de Renseignement d'Etat, Nilantha Jayawardena, lien direct avec le président, lui avait dit que Sirisena avait déjà été mis au courant. (Rang Sirilal; Eric Faye pour le service français)