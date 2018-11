COLOMBO, 2 novembre (Reuters) - Le président srilankais Maithripala Sirisena a convoqué le parlement vendredi prochain, a déclaré vendredi le "speaker" du parlement, Karu Jayasuriya, précisant que le chef de l'Etat l'avait informé par téléphone de la tenue de cette session.

Le nouveau Premier ministre, Mahinda Rajapaksa, avait annoncé jeudi que le chef de l'Etat avait convoqué le parlement lundi 5 novembre, en réponse aux pressions internationales pour résoudre la grave crise politique que traverse le Sri Lanka.

Mahinda Rajapaksa, considéré comme un proche de Pékin, a été nommé à la tête du gouvernement vendredi dernier, après le limogeage surprise du cabinet de Ranil Wickremesinghe, plongeant le pays dans la crise politique. Le président Sirisena a dans la foulée suspendu le parlement, ce qui a provoqué la colère des partisans de Wickremesinghe.

Mardi, plus de 10.000 sympathisants du Premier ministre destitué ont paralysé certains quartiers de la capitale Colombo et se sont retrouvés aux abords de la résidence de Wickremesinghe.

Wickremesinghe, rejetant son limogeage, estime que sa destitution n'est pas conforme à la Constitution et a exigé de pouvoir montrer qu'il disposait bel et bien d'une majorité parlementaire, centrée sur les députés de sa formation, le Parti national.

De son côté, Sirisena maintient que sa décision de démettre le Premier ministre sans l'aval du parlement est bien conforme à la Constitution.

Sirisena avait initialement suspendu le parlement jusqu'au 16 novembre mais les partis politiques et les puissances étrangères l'ont pressé de le convoquer plus tôt afin de résoudre la crise politique en cours.

Le Sri Lanka est un pays clé dans la lutte d'influence qui oppose l'Inde, allié traditionnel de Colombo, et la Chine en Asie du Sud. Le gouvernement chinois a été l'un des rares à féliciter Mahinda Rajapaksa pour sa nomination à la tête du gouvernement. (Shihar Aneez et Rang Sirilal; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)