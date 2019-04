COLOMBO, 21 avril (Reuters) - Une septième explosion est survenue dimanche à Dehiwela, non loin de la capitale sri-lankaise Colombo, après les sept attentats à la bombe qui ont fait au total 138 morts et dans les 400 blessés ce même jour dans trois églises et trois hôtels de luxe du pays, a rapporté la police. (Eric Faye pour le service français)