Sri Lanka-Une septième explosion signalée à Dehiwela

(.)

COLOMBO, 21 avril (Reuters) - Une septième explosion est survenue dimanche à Dehiwela, non loin de la capitale sri-lankaise Colombo, après les sept attentats à la bombe qui ont fait au total 138 morts et dans les 400 blessés ce même jour dans trois églises et trois hôtels de luxe du pays, a rapporté la police.

Cette nouvelle explosion a visé un hôtel situé près du zoo national.

"Une explosion s'est produite dans un hôtel de Dehiwela près du zoo", a indiqué à Reuters un responsable de la police, qui a dit ne pas disposer d'autres précisions.

Un témoin cité par une chaîne de télévision dit avoir vu des membres humains, dont une tête sectionnée, gisant au sol près de l'hôtel. (Shihar Aneez et Ranga Sirilal; Eric Faye pour le service français)