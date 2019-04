Sri Lanka-Vingt morts dans des explosions visant églises et hôtels

COLOMBO, 21 avril (Reuters) - Plus de 20 personnes ont été tuées et 280 autres blessées dans des explosions qui ont frappé deux églises et deux hôtels au Sri Lanka en ce dimanche de Pâques, a rapporté le directeur de l'hôpital national de Colombo.

Les deux hôtels et l'une des églises sont situés dans la capitale, Colombo. La seconde église se trouve à Negombo, au nord de Colombo.

Ces actes n'ont pas été revendiqués pour le moment. (Ranga Sirilal et Shihar Aneez; Eric Faye pour le service français)