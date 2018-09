Stabilité des taux sur le marché hypothécaire (Moneypark)

Zurich (awp) - Les taux hypothécaires en Suisse devraient rester à peu près stables ces prochains mois, les banques centrales européenne et helvétique ne devant pas de sitôt resserrer leur politique monétaire, selon Moneypark. La société spécialisée dans le conseil en hypothèques recommande donc de privilégier les taux fixes à longue échéance.

L'économie mondiale, américaine et suisse affichent actuellement une bonne santé, mais les indicateurs avancés laissent entrevoir un ralentissement de la croissance dans la zone euro. S'ajoute à cela des tensions géopolitiques, notamment sur le commerce international, qui devraient inciter la Banque centrale européenne (BCE) et son homologue suisse, la BNS, à observer un statu quo sur leurs taux directeurs, a précisé mercredi Moneypark dans une étude.

Les taux hypothécaires ne devraient donc pas bouger ces prochains mois, de brèves variations à la hausse ou la baisse étant toutefois possibles.

Concrètement, les taux fixes sur deux ans, actuellement à 1,18% en moyenne, devraient rester stables sur trois et six mois entre 1,13% à 1,26% et légèrement progresser sur 12 mois à 1,16%-1,30%.

Les taux des crédits immobiliers avec une échéance sur cinq ans, actuellement à 1,24%, sont attendus à 1,23%-1,43% sur trois mois, avec une accélération sur six mois à 1,26%-1,46% et à 1,29%-1,49% d'ici un an.

Les hypothèques à taux fixes sur dix ans, à 1,65% actuellement, devraient afficher des taux de 1,63% à 1,83 d'ici trois mois, 1,66% à 1,90% dans six mois et 1,70% à 1,97% dans 12 mois.

En dépit de ces modestes accélérations, les spécialistes de Moneypark conseillent aux débiteurs de souscrire des hypothèques à taux fixe avec de longues échéances pour continuer à profiter de taux d'intérêt toujours très bas.

al/vj