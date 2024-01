Zurich (awp) - L'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable en décembre en Suisse par rapport au mois précédent. Sur un an, le renchérissement s'est établi à 1,7%. Les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi sont légèrement supérieurs aux prévisions de la communauté financière, qui tablait sur une valeur comprise entre 1,4 et 1,6%.

Sur l'ensemble de 2023, le renchérissement annuel moyen a atteint 2,1% - à comparer à 2,8% en 2022 et 0,6% en 2021 - une hausse qui s'explique notamment par la hausse des prix de l'électricité et du gaz, ainsi que par l'augmentation des loyers. Les tarifs des produits pétroliers, des télécommunications et des médicaments en revanche ont reflué.

La stabilité de l'IPC du mois dernier en rythme annuel au cours "résulte de tendances opposées qui se sont dans l'ensemble compensées", signalent les statisticiens fédéraux, citant la hausse des prix dans l'hôtellerie ainsi que les transports publics aériens, alors que ceux des carburants et du mazout ont diminué, de même que ceux des médicaments et des voyages à forfait.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire épurée de l'effet des produits frais et saisonniers, énergie et carburants, a légèrement progressé par rapport au mois précédent (+0,2%), alors qu'elle est restée inférieure au gonflement de l'indice sur un an (+1,5%).

Alors que le prix des produits indigènes a enflé de 0,3% par rapport à novembre, celui des produits importés s'est au contraire contracté de 0,7%, une tendance observée également en rythme annuel, avec des valeurs de respectivement +2,3% et -0,2%.

