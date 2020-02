Stada achète 15 marques de santé grand public de GSK

Les marques, dont le traitement veineux Venoruton, Coldrex contre le rhume, la vitamine C Cetebe ou Tavegyl contre les allergies, sont commercialisées dans plus de 40 pays, dont l'Allemagne, la Russie, la Pologne et l'Espagne. Stada a accepté de payer plus de 300 M€, selon deux personnes au fait de la transaction interrogées par Reuters. Stada et GSK ont refusé de commenter le prix.

GSK, qui a combiné son unité de produits en vente libre (OTC) avec celle de Pfizer, se concentre sur les marques ayant une portée mondiale plus importante, tandis que Stada souhaite élargir un portefeuille de produits nationaux plus petits. "Sous notre direction, nous pensons qu'il existe une excellente opportunité de revitaliser et de développer ces marques de soins de santé grand public", a déclaré Peter Goldschmidt, directeur général de Stada, à Reuters. GSK a déclaré que l'accord comptait pour son objectif d'1,3 Md$ de cessions sur la période 2019 / 2020.

Stada est détenue majoritairement par les fonds Bain et Cinven depuis 2017.