Stadler Rail à toute vapeur à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Stadler Rail n'a pas manqué ses premiers pas à la Bourse suisse vendredi. Emise au prix de 38 francs suisses, l'action du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a entamé la séance à 42 francs suisses, continuant ensuite à emprunter la voie de la croissance pour se négocier à 42,115 francs suisses vers 09h20.

Dans le même temps, l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) lâchait 0,22% à 11'374,90 points. Avant l'ouverture de la séance, Stadler Rail a fixé le prix d'émission de l'action à 38 francs suisses, soit dans le haut de la fourchette de 36 à 39 francs suisses. Le volume de placement se monte à 1,33 milliard, portant la capitalisation boursière de l'entreprise sise à Bussnang à 3,8 milliards.

Dans le cadre de l'offre de base, sursouscrite à plusieurs reprises, Stadler Rail a placé 35 millions de titres. A ceux-ci, viennent s'ajouter 5,25 millions d'actions réservées aux banques en charge de l'opération via l'option dite de surallocation. La part des actions détenues par le public se montera à 38,16%, ou 43,41% après exercice de l'option de surallocation dans son intégralité.

Peter Spuhler, le président du conseil d'administration et principale propriétaire de l'entreprise qu'il avait acquise en 1989, voit désormais sa participation se réduire de 80 à environ 40%. L'ex-conseiller national (UDC/TG) entend demeurer l'actionnaire de référence de Stadler Rail et continuera d'en assumer la présidence de l'organe de surveillance. Les titres placés auprès du public proviennent de ses parts directes et indirectes, ces dernières étant détenues par sa société PSC Holgin.

Vif intérêt

Très attendue, l'opération a suscité un vif intérêt dès son annonce le 19 mars dernier, les courtiers évoquant depuis plusieurs jours une demande soutenue. La fourchette du prix d'émission, fixée dans un premier temps entre 33 et 41 francs suisses par titre, s'est vue finalement resserrée à un montant de 36 à 39 francs suisses. Avant-Bourse, le titre s'affichait déjà 40,62 francs suisses.

Stadler Rail représente la 3e entreprise ayant fait ses débuts à la Bourse suisse cette année. Le fabricant de matériel ferroviaire de Suisse orientale suit l'entreprise de techniques médicales Medacta, également basée en Thurgoive et Alcon, la filiale ophtalmolgique du géant pharmaceutique bâlois Novartis.

