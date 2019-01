Zurich (awp) - Le constructeur ferroviaire Stadler Rail a décroché deux nouvelles commandes auprès des exploitants de chemins de fer américains Caltrain et Manitou and Pikes Peak Railway Company. Le premier a paraphé un contrat devant étendre sa flotte de seize rames de six wagons à 19 rames de sept wagons. Le second a passé commandes pour trois locomotives diesel et neuf wagons passagers.

Le communiqué ne mentionne pas les retombées financières attendues pour le groupe de Bussnang.

jh/rp