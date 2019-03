Stadler Rail : envisage une IPO à la Bourse de Zurich

19/03/2019 | 12:26

L'équipementier ferroviaire suisse Stadler Rail a l'intention de s'introduire à la Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais désignant l'opération) de Zurich 'dans les mois qui viennent, en fonction des conditions de marché'.



L'éventuelle opération prendra la forme de cession de titres existants (donc sans levée de fonds) aux mains de l'actionnaire majoritaire et président exécutif Peter Spuhler, qui après l'opération resterait en poste et demeurerait le principal actionnaire. L'IPO est notamment destinée à renforcer la 'visibilité' du groupe.



En 2018, Stadler Rail a enregistré un CA de 2 milliards de francs (- 17,5%) suisse et sa marge d'exploitation se situait à 7,5%, pour un carnet de commandes de 13,2 milliards (+ 19,3%). Le groupe vise un CA de l'ordre de 4 milliards de francs en 2020.





