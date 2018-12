Stadler décroche une importante commande auprès de Südostbahn

Zurich (awp) - Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail va livrer 12 rames supplémentaires de type Flirt au transporteur ferroviaire Südostbahn (SOB). Dans le détail, la commande porte sur sept compositions à huit éléments (Traverso), et cinq de quatre. Les détails financiers de la commande n'ont pas été divulgués.

Les rames Traverso seront mises en service sur les lignes longue distance entre St-Gall et Lucerne (Voralpen Express) à la mi-décembre 2019, sur l'axe du Gothard un an plus tard et entre Coire et Berne à la mi-décembre 2021, précise le groupe de Bussnang jeudi dans un communiqué.

Les nouvelles rames s'ajoutent aux onze (six compositions à huit éléments et déjà cinq de quatre) commandées en 2016 et entrées en service avec l'introduction du nouvel horaire 2019.

Les lignes pour Locarno depuis Bâle ou Zurich, ainsi que le Coire-Zurich-Berne seront opérées par SOB pour le compte des Chemins de fer fédéraux (CFF).

buc/ol