Stagnation des loyers en mars

Zurich (awp) - Les loyers des appartements sont restés stables en mars en Suisse. L'indice des loyers calculé par Homegate.ch est resté stable à 115,6 points, selon le communiqué de vendredi.

Par canton, on relève une nette augmentation des loyers à Genève, où les loyers ont augmenté de 0,9% par rapport à février. En ville de Genève, la hausse a été de 0,8%.

A part Genève, les cantons d'Uri (+0,8%), Nidwald (+0,4% et Zurich et Saint-Gall (chacun +0,3%) ont aussi enregistré des hausses des loyers. A Soleure et Obwald, ils sont restés inchangés.

L'indice est calculé par Homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich. Il mesure les variations mensuelles des prix des loyers ajustés de la qualité pour de nouveaux appartements et des appartements remis en location, sur la base de l'offre actuelle du marché

ra/rp