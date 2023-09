Ark Invest, dirigée par Cathie Wood, et 21Shares ont déposé la première demande d'ETF Ethereum au comptant (Spot) aux États-Unis sous le ticker "ARKE". Si approuvé, il serait le premier ETF spot soutenu par l'ether, la deuxième cryptomonnaie après bitcoin. La demande intervient alors que la SEC des États-Unis examine déjà plusieurs demandes d'ETF bitcoin au comptant. Malgré des retards de la SEC sur ces ETF, les acteurs du marché restent optimistes, renforcés par la victoire récente de Grayscale face au régulateur.

Visa, le géant des paiements, a annoncé son intention d'intégrer les paiements en stablecoin USDC sur la blockchain Solana. L'initiative, qui est en phase pilote, vise à simplifier et accélérer les paiements transfrontaliers. Dans ce cadre, Visa collabore avec Worldpay et Nuvei. Cet effort s'inscrit dans la stratégie croissante de Visa d'explorer l'écosystème blockchain, après des projets similaires sur Ethereum. La concurrence s'intensifie avec Mastercard, qui a également montré un intérêt pour les paiements en USDC.

Coinbase a lancé un service de lending pour ses clients institutionnels, comme révélé par un formulaire déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Géré par la succursale Coinbase Credit à New York, le nouveau produit représente déjà 57 millions de dollars avec 5 clients institutionnels. Les prêts sont garantis par un collatéral en cryptomonnaies, similaire aux protocoles DeFi. Ce service est distinct de Coinbase Lend, un projet précédent destiné aux particuliers, stoppé suite à des préoccupations de la SEC.

Un an après avoir collaboré, Chainlink et le réseau interbancaire SWIFT ont présenté des résultats positifs concernant les transferts d'actifs tokénisés entre différentes blockchains. Cette avancée est vue comme une étape cruciale pour la tokénisation d'actifs réels, attirant fortement l'intérêt des acteurs financiers traditionnels. Le rapport de SWIFT souligne l'importance croissante des actifs numériques, avec la tokénisation d'actifs réels étant identifiée comme un secteur d'avenir potentiellement valant des milliers de milliards de dollars. L'interopérabilité offerte par Chainlink facilite cette transition.



