Le 20 septembre 2019, S&P Global Ratings a confirmé le maintien de la notation BBB d'Indigo Group avec perspective stable.

Cette confirmation de la notation souligne la bonne performance du Groupe en 2018 ainsi que la solidité de son modèle infrastructure.

Indigo Group, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, réaffirme sa stratégie de croissance rentable dans l'ensemble des zones où le groupe est implanté, tout en respectant sa solide notation BBB, garante de flexibilité financière et stratégique.

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Erwan Bégos Benjamin Voron Tél : +33 1 49 03 15 80 Tél : +33 1 49 03 15 90 ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 47,1% par Crédit Agricole Assurances, 32,9% par Mirova, 14,2% par MEAG, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

Indigo Group

Société par Actions Simplifiée au capital de 160 044 282 euros

Siège Social : Tour Voltaire - 1, place des Degrés

92800 PUTEAUX

800 348 146 RCS Nanterre

www.group-indigo.com

