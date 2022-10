Selon M. Smith, le thème commun à ces trois entreprises est que le niveau de croissance qu'elles promettaient ne s'est pas traduit par une rentabilité appropriée et, par conséquent, par une valeur pour ses actionnaires.

Les sociétés à forte croissance ont bénéficié d'évaluations florissantes ces dernières années mais, en 2022, avec la hausse des taux d'intérêt américains, les investisseurs ont délaissé la priorité accordée au potentiel futur au profit des performances actuelles d'une société, ce qui a déprimé les valeurs du marché.

Le trio d'actions présenté par Smith a chuté entre 37 % et 54 % cette année.

"Nous devons faire appel à l'équipe de direction pour qu'elle soit aussi compétitive dans la production de valeur pour les actionnaires", a déclaré Smith à propos de Salesforce, notant qu'elle occupait des positions de leader sur le marché pour tous ses produits et avait une culture hautement compétitive.

"Ils gagnent sur le marché. Nous avons besoin qu'ils gagnent pour les actionnaires. C'est pourquoi nous sommes impliqués."

Smith détaillait la thèse de ses plus récents investissements lors du sommet des investisseurs actifs-passifs du 13D Monitor, mardi.

Concernant Salesforce, Smith a déclaré qu'il s'était engagé avec son équipe de direction au cours des "derniers mois" et que les nouveaux dirigeants - y compris le co-PDG Bret Taylor, qui est également président du conseil d'administration de Twitter Inc et a été promu à son poste chez Salesforce en novembre 2021 - étaient mieux à même d'équilibrer les aspirations de croissance et la réalisation de bénéfices.

Cependant, les récents objectifs dévoilés par Salesforce se traduiraient toujours par des performances similaires ou inférieures à celles promises par les pairs, même si Salesforce dispose d'une échelle bien plus grande.

Pourquoi Salesforce se négocie-t-elle à seulement 10 à 12 fois le flux de trésorerie disponible par action, alors que ses pairs le négocient à 20 à 25 fois, a déclaré M. Smith, ajoutant qu'il voyait "une énorme hausse" du cours de l'action.

Starboard fait partie des investisseurs activistes les plus actifs du secteur et a obtenu un taux de réussite élevé en plaçant des administrateurs dans les conseils d'administration des entreprises, souvent en accord avec l'entreprise.

Sur Wix, dans laquelle Reuters a révélé le mois dernier que Starboard avait construit une participation de 9%, Smith a déclaré qu'il saluait un programme de réduction des coûts que la société a déjà annoncé, mais a déclaré que les choses peuvent s'améliorer encore plus au-dessus de l'objectif de la société d'atteindre 20% de marges de flux de trésorerie disponibles d'ici 2025.

"Nous pensons que Wix devra viser des marges supérieures à 25 %, ce qui permettrait d'atteindre un objectif de croissance plus rentabilité plus approprié de 40 % et plus", a déclaré M. Smith.

Chez Splunk, M. Smith a déclaré que lui et son équipe sont enthousiastes à l'égard du nouveau PDG de la société, Gary Steele, et attendent avec impatience une "meilleure exécution", affirmant qu'il est possible de pousser les améliorations opérationnelles.

"Nous pensons qu'il y a un potentiel de hausse significatif chez Splunk", a déclaré M. Smith, notant que la société pourrait augmenter les marges de cash-flow libre et maintenir un profil de croissance solide qui pourrait permettre à Splunk de générer huit à neuf dollars de cash-flow libre par action d'ici 2025.

Il a ajouté qu'en plus d'une rentabilité croissante, l'activité de Splunk la rendait très attractive en tant que cible potentielle d'acquisition. En février, le Wall street Journal a rapporté que Cisco Systems Inc a proposé une offre de 20 milliards de dollars pour Splunk, et M. Smith a déclaré qu'il y avait eu d'autres prétendants ces dernières années.

"Cette dynamique crée de multiples façons de gagner et rend l'investissement dans Splunk encore plus intéressant", a-t-il ajouté.