Starbucks va étendre la livraison via DoorDash à l'ensemble des États-Unis d'ici mars

Les buveurs de café du nord de la Californie, du Texas, de la Géorgie, de la Floride et de quelques autres marchés peuvent désormais se faire livrer leur Pistachio Cream Cold Brew via DoorDash. La chaîne de cafés a testé DoorDash à Atlanta, Houston et Sacramento, en Californie, avant d'ajouter Seattle, Portland, Oregon et New York City l'année dernière.

La livraison Starbucks est disponible sur Uber Eats dans tout le pays depuis 2020. Starbucks va étendre ses zones DoorDash dans les semaines à venir et devrait être dans les 50 États d'ici mars, a déclaré l'entreprise.

Alors que certains consommateurs à court d'argent ont réduit les livraisons lorsque l'inflation et les prix des menus ont grimpé en flèche, Starbucks affirme que ses clients - qui ont tendance à être plus riches et ont continué à acheter des boissons fantaisistes personnalisées malgré des prix plus élevés - veulent plus de boissons et de collations apportées directement à eux.

Les livraisons de la chaîne de cafés aux États-Unis ont augmenté de 20 % d'une année sur l'autre et les gens dépensent environ deux fois plus d'argent pour des commandes de livraison que pour des commandes en magasin, a déclaré le directeur du marketing Brady Brewer lors de la journée des investisseurs de la société en septembre.

"La livraison représente pour nous une opportunité de croissance significative dont nous prévoyons le doublement des revenus au cours des deux prochaines années", a-t-il déclaré, selon une transcription.

La chaîne basée à Seattle publiera ses résultats trimestriels le 2 février.

Dans l'ensemble, les commandes de livraison de fast-food aux États-Unis ont bondi pendant la pandémie, mais cette croissance s'essouffle. Les commandes étaient plus faibles au quatrième trimestre 2022 par rapport aux trimestres précédents, selon la société de tarification Revenue Management Solutions.

McDonald's Corp a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle allait doubler ses efforts en matière de livraison dans le cadre d'une stratégie commerciale remaniée, qui comprend également des licenciements potentiels et un plus grand développement.

McDonald's n'a pas donné de détails sur la façon dont elle prévoit de stimuler la livraison.