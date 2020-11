Starburst : annonce Datanova, une conférence virtuelle de deux jours et un discours inaugural de Bill Nye

Les 9 et 10 février 2021, Starburst réunira des professionnels des données en vue de partager les meilleures pratiques en matière de science, d'analyse et d'ingénierie des données

Starburst a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une conférence virtuelle de deux jours intitulée Datanova permettant aux équipes du monde entier chargées des données de les exploiter le mieux possible. Prévue les 9 et 10 février 2021, la conférence inaugurale comprendra un discours majeur de Bill Nye, scientifique et personnalité de la télévision de renommée internationale.

Bill Nye to Keynote Starburst Datanova (Photo: Business Wire)

Outre ses émissions de télévision acclamées par la critique comme « Bill Nye the Science Guy » et « Bill Nye Saves the World », mais aussi trois succès de librairie, Bill Nye est également le PDG de The Planetary Society qui a pour mission de donner aux citoyens du monde entier les moyens de faire progresser la science et l'exploration spatiales.

Parmi d'autres éminents orateurs, citons Justin Borgman, cofondateur et PDG de Starburst, qui co-présentera avec Google Cloud la manière de « mener à bien la transformation numérique plus rapidement grâce à X Analytics », et Dave McCrory, vice-président de la croissance, directeur mondial de Insights and Analytics chez Digital Reality et inventeur du terme « Data Gravity » il y a dix ans. Dave donnera une conférence intitulée « Data Gravity : Hier et aujourd'hui ».

« Datanova se concentrera sur certains des aspects les plus difficiles de la gestion des données mises à l'échelle, en particulier en ces temps si particuliers », a déclaré M. Borgman. « Nous créons un contenu qui s'adresse à tous les acteurs intégrant l'équipe de gestion des données, en allant des dirigeants, stratèges et architectes aux ingénieurs et consommateurs de données. Avec une caractéristique essentielle, celle d'accueillir toutes les piles, que vos données soient stockées dans un entrepôt de données traditionnel ou dans un lac de données, qu'elles soient sur site, hybrides ou 100 % cloud, notre contenu permettra à tout le monde d'apprendre à accélérer la prise de décision en se basant sur toutes les données de votre entreprise ».

Datanova est accessible à tous les professionnels des données qui souhaitent valoriser toutes leurs données. L'inscription débute aujourd'hui et sera limitée à 5 000 participants. En savoir plus et s'inscrire dès aujourd'hui.

À propos de Starburst

Starburst valorise les données en les rendant accessibles partout, rapidement et aisément. Starburst interroge les données dans n'importe quelle base de données, permettant ainsi aux entreprises d'agir instantanément. Avec Starburst, les équipes peuvent diminuer le coût total de leurs investissements en infrastructure et en analyse, éviter l'enfermement propriétaire et utiliser les outils qui conviennent le mieux à leur activité.

