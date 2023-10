Le chef du parti travailliste britannique, Keir Starmer, a déclaré jeudi qu'il ne pouvait pas s'engager à revenir sur la décision du Premier ministre Rishi Sunak d'annuler une partie du projet de train à grande vitesse HS2 s'il remportait les élections prévues l'année prochaine.

Mercredi, M. Sunak a supprimé la partie nord de ce projet coûteux et s'est engagé à investir des milliards de livres sterling dans des liaisons ferroviaires et routières locales, estimant que cette solution était plus adaptée à un monde post-pandémique.

Les groupes d'entreprises et les syndicats ont critiqué la décision de réduire de moitié le plus grand projet d'infrastructure de la Grande-Bretagne, avertissant que cette décision nuirait à la productivité, entraînerait des pertes d'emploi et augmenterait le nombre de camions sur les routes.

"Je ne peux pas me tenir ici et m'engager à revenir sur cette décision. Ils ont pris une boule de démolition", a déclaré M. Starmer à la presse lorsqu'on lui a demandé ce que ferait le parti travailliste.

Les conservateurs de M. Sunak, au pouvoir depuis 2010, sont fortement distancés par les travaillistes dans les sondages d'opinion, un sondage Savanta publié mercredi donnant 19 points d'avance aux travaillistes.

Dans une autre interview accordée à ITV, M. Starmer a déclaré que les travaillistes avaient voulu HS2 dans son intégralité, mais que le gouvernement était désormais sur le point d'annuler des contrats et de libérer des terrains qu'il avait achetés pour le projet.

M. Starmer a déclaré qu'il travaillerait avec les dirigeants régionaux afin de garantir des liaisons de transport suffisantes entre les villes et à l'intérieur de celles-ci.

"Partout où le gouvernement a annoncé des projets, nous les poursuivrons, c'est très important", a-t-il déclaré à la chaîne ITV.

HS2 a été conçu pour relier Londres aux grandes villes du centre et du nord de l'Angleterre. Mais les coûts ont grimpé à plus de 106 milliards de livres (129 milliards de dollars), selon une estimation pour 2020, contre 56 milliards de livres prévus en 2015. La liaison orientale vers Leeds a déjà été abandonnée.

(1 $ = 0,8216 livre)