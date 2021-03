State Street Corporation renforce son équipe de direction

State Street Corporation a annoncé la nomination d’Ann Fogarty en qualité de vice-présidente exécutive et de directrice adjointe du département Global Delivery. Elle sera responsable des opérations de conservation, de middle office, d’agence de transfert et de service client de State Street. Ann Fogarty rendra compte à Liz Nolan, vice-présidente exécutive et responsable du département Global Delivery. Elle rejoindra également le comité de gestion de State Street.



Elle travaillait jusqu'alors chez BNY Mellon, où elle occupait dernièrement le poste de membre du comité exécutif en charge de la gestion de l'organisation Global Operations, du soutien à toutes les étapes du cycle de vie de l'investissement client et de la supervision d'une équipe de plus de 20 000 personnes. Elle a occupé divers postes de haut rang depuis son arrivée chez BNY Mellon en 1988.