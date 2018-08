State Street GE : légère amélioration de la confiance des investisseurs en juin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Indice mondial de confiance des investisseurs a progressé de 1 point à 101,8 en juin, a annoncé State Street Global Exchange. La confiance des investisseurs en Amérique du Nord a baissé, l’indice de la région passant de 104,2 à 103,4, tandis que l’indice de la confiance en Europe a augmenté de 0,7 point à 91,5, tout comme l’indice de la confiance en Asie, en hausse de 0,5 point à 103,3"Malgré la récente reprise sur les marchés actions, nous n'avons pas observé de changements majeurs concernant l'appétit global pour le risque ces deux derniers mois " a commenté Rajeev Bhargava, Managing Director et Directeur du groupe de recherche sur le comportement des investisseurs chez State Street Associates." L'incertitude géopolitique continue, semble-t-il, de constituer un facteur de risque majeur dans l'esprit des investisseurs.""Les indices régionaux indiquent que les investisseurs en Amérique du Nord et en Asie ont contenu leur appétit pour le risque face à un niveau d'optimisme trop élevé, les résultats de l'indice s'établissant quelques points à peine au-dessus du niveau neutre. En parallèle, le sentiment des investisseurs européens demeure ancré dans la zone indiquant l'aversion au risque. Il est possible que les perspectives d'une montée du protectionnisme commercial, de l'incertitude politique, et d'une croissance décevante des résultats des entreprises continuent de peser sur la confiance des investisseurs institutionnels" a commenté Kenneth Froot, l'un des co-créateurs de l'indice.