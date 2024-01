State Street Bank & Trust Company de Hong Kong a effectué la première transaction dollar/won après que les autorités sud-coréennes ont ouvert le marché interbancaire aux institutions financières étrangères dans le cadre d'un programme pilote à partir de mardi, ont déclaré des sources familières avec la transaction.

La transaction a été effectuée avec la Hana Bank, selon les sources qui ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

En octobre, la Corée du Sud a commencé à accepter les demandes d'institutions financières étrangères pour examiner les autorisations de participer au marché interbancaire onshore dollar-won dans le but d'encourager une plus grande participation étrangère.

"Cette transaction est la première transaction dollar-won conclue sur le marché des changes de Séoul entre une institution financière étrangère (RFI) située à l'étranger", a déclaré un responsable de la Hana Bank.

Le gouvernement prévoit également d'étendre les heures d'ouverture du marché interbancaire jusqu'à 2 heures du matin KST (1700 GMT), ou jusqu'à la fin des heures d'ouverture de Londres.

Jusqu'à la fin de 2023, le won coréen ne pouvait être échangé directement avec le dollar que par l'intermédiaire des banques locales, pendant seulement six heures et demie par jour, entre 9 heures (0000 GMT) et 15h30 (Reportage de Yena Park, Cynthia Kim ; Rédaction de Jacqueline Wong).