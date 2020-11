Statistiques de victimation : un dispositif alternatif à l'enquête cadre de vie et sécurité pour 2020

Depuis 2007, le suivi statistique des victimations repose sur une enquête annuelle, Cadre de vie et sécurité (CVS). Cette enquête constitue un complément indispensable aux données enregistrées au quotidien par les services de police et de gendarmerie car les victimes ne déposent pas toujours plainte. Elle permet également d'analyser le sentiment d'insécurité ainsi que le niveau de satisfaction envers l'action des services de sécurité et de justice, auprès de l'ensemble de la population (victimes et non victimes). L'enquête CVS est conduite par l'Institut national de la Statistique et des Études économiques (Insee) en partenariat avec l'Observatoire national de la Délinquance et des Réponses pénales (ONDRP) et le service statistique ministériel de la Sécurité intérieure (SSMSI).

Cette enquête aurait dû se dérouler au cours du 2e trimestre 2020. Les contraintes de distanciation et les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire n'ont pas permis de mener cette enquête en face à face, comme à l'accoutumée. Compte tenu de la longueur du questionnaire et des sujets abordés, il n'a pas été possible de basculer la collecte de l'enquête Cadre de vie et sécurité par téléphone dans le calendrier imparti. Il n'a pas été possible non plus de reporter cette collecte au second semestre, pour préserver d'autres opérations en cours comme l'enquête Trajectoire et Origines qui n'avait pas été rééditée depuis 10 ans.