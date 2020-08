Communiqué statistique / 17 août 2020 Statistiques relatives aux fonds d'investissement de la zone euro : deuxième trimestre 2020 Graphique 1 Émissions de parts de fonds d'investissement (en milliards d'euros ; données brutes) Données relatives aux émissions de parts de fonds d'investissement Au deuxième trimestre 2020, l'encours de parts émises par les fonds d'investissementnon monétaires a enregistré une hausse de 1 004 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2020 (cf. graphique 1). Cette évolution a résulté des émissions nettes de parts pour 187 milliards d'euros et d'autres variations (y compris les variations de prix) pour 817 milliards. Le taux de croissance annuel des émissions de parts de fonds d'investissement non monétaires, calculé sur la base des souscriptions nettes/rachats nets, s'est établi à 3,2 % au deuxième trimestre 2020. Banque centrale européenne Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

Graphique 2 Portefeuilles de titres de créance détenus par les fonds d'investissement (transactions trimestrielles en milliards d'euros ; données brutes) Données relatives aux portefeuilles de titres de créance détenus par les fonds d'investissement

correspondant s'est établi à 4,2 % et les achats nets à 103 milliards. Graphique 4 Émissions de parts de fonds d'investissement par catégories de fonds (transactions trimestrielles en milliards d'euros ; données brutes) Données relatives aux émissions de parts de fonds d'investissement par catégories de fonds En ce qui concerne les catégories de fonds d'investissement, le taux de croissance annuel des titres émis par les fonds « obligations » est ressorti à 4,3 % au deuxième trimestre 2020. Sur la même période, les souscriptions nettes de parts émises par ces fonds se sont élevées à 87 milliards d'euros (cf. graphique 4). Dans le cas des fonds « actions », le taux de croissance annuel s'est inscrit à 1,4 % et les souscriptions nettes sont ressorties à 39 milliards d'euros. Pour les fonds « mixtes », le taux de croissance s'est établi à 2,2 % et les souscriptions nettes à 14 milliards d'euros.

En ce qui concerne les actifs des fonds d'investissement monétaires, le taux de croissance annuel des avoirs en titres de créanceest ressorti à 15,7 % au deuxième trimestre 2020, les transactions représentant 146 milliards d'euros, soit 43 milliards d'achats nets de titres de créance émis par les résidents de la zone euro et 103 milliards d'achats nets de titres de créance émis par les non-résidents de la zone. S'agissant des dépôts et des prêts, le taux de croissance annuel est ressorti à 26,8 % et les transactions ont représenté - 22 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020. Statistical Data Warehouse (Entrepôt de données statistiques) Ensemble des séries relatives aux fonds d'investissement monétaires Ensemble des séries relatives aux fonds d'investissement non monétaires Pour toute demande d'information, veuillez utiliser le formulaire de demande d'informations statistiques. Notes : Les fonds d'investissement monétaires sont présentés séparément dans ce communiqué statistique car ils sont classés dans le secteur des institutions financières monétaires du cadre statistique européen.

Le « secteur privé de la zone euro » fait référence au total de la zone euro hors administrations publiques.

Les liens hypertexte présents dans le corps du texte du communiqué et dans les tableaux en annexe renvoient à des données susceptibles de varier avec les nouvelles publications en raison des révisions. Les chiffres présentés dans le tableau en annexe représentent une photographie des données au moment de la présente publication.

Outre les données relatives aux transactions nettes présentées dans ce communiqué statistique, l'entrepôt de données statistiques contient également des données sur les émissions et les remboursements bruts de parts de fonds d'investissement. Banque centrale européenne Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France