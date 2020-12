Communiqué statistique

1er décembre 2020

Statistiques relatives aux sociétés d'assurance de la zone euro : troisième trimestre 2020

• Au troisième trimestre 2020, le total des actifs des sociétés d'assurance de la zone euro représentait 8 825 milliards d'euros, soit 108 milliards de plus qu'au deuxième trimestre 2020

• Le total des provisions techniques d'assurance des sociétés d'assurance de la zone euro a atteint 6 719 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, soit une hausse de 72 milliards par rapport au deuxième trimestre 2020

Le total des actifs des sociétés d'assurance de la zone euro a augmenté, s'inscrivant à 8 825 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, après 8 718 milliards au deuxième trimestre. Au troisième trimestre 2020, les titres de créance représentaient 40,8 % du total des actifs du secteur. Les parts de fonds d'investissement constituaient le deuxième poste le plus important (26,7 %), suivies des actions (10,4 %) et des prêts (7,4 %).

Les placements en titres de créance ont augmenté, passant à 3 599 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2020, après 3 568 milliards à la fin du trimestre précédent. Au troisième trimestre 2020, les cessions nettes de titres de créance ont représenté 16 milliards d'euros et les variations de prix et autres variations, 47 milliards (cf. graphique 1). Le taux de croissance annuel des placements en titres de créance s'est établi à 0,1 %.

En ce qui concerne les placements par secteur émetteur, le taux de croissance annuel des titres de créance émis par les administrations publiques de la zone euro s'est établi à - 1,2 % au troisième trimestre 2020, les cessions nettes s'élevant à 10 milliards d'euros. S'agissant des titres de créance émis par le secteur privé, le taux de croissance annuel est ressorti à 1,7 %, avec des achats nets trimestriels proches de 0 milliard d'euros. Pour les titres de créance émis par les non-résidents de la zone euro, le taux de croissance annuel s'est inscrit à 0,6 % et les cessions nettes trimestrielles à 6 milliards d'euros.

Banque centrale européenne Direction générale Statistiques

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Demande d'informations statistiques,site internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

Graphique 1

Placements des sociétés d'assurance en titres de créance par secteur émetteur

(transactions trimestrielles en milliards d'euros ; données brutes)

Données relatives aux placements des sociétés d'assurance en titres de créance par secteur émetteur

S'agissant des placements des sociétés d'assurance en parts de fonds d'investissement,leur encours a augmenté, s'inscrivant à 2 355 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, après 2 294 milliards au trimestre précédent, les achats nets représentant 27 milliards et les variations de prix et autres variations 34 milliards (cf. graphique 2). Le taux de croissance annuel s'est établi à 3,8 % au troisième trimestre 2020.

Le taux de variation annuel des parts de fonds d'investissement monétaires de la zone euro détenues par les sociétés d'assurance est ressorti à - 4,2 % au troisième trimestre 2020, les achats nets s'élevant à 15 milliards d'euros. S'agissant des placements en parts de fonds d'investissement autres que monétaires de la zone euro, le taux de croissance annuel s'est inscrit à 4,3 %, les achats nets sur le trimestre représentant 13 milliards d'euros. Pour les parts de fonds d'investissement émises par les non-résidents de la zone euro, le taux de croissance annuel est ressorti à 7,6 % et les cessions nettes sur le trimestre à 1 milliard d'euros.

Graphique 2

Placements des sociétés d'assurance en parts de fonds d'investissement par secteur émetteur

(transactions trimestrielles en milliards d'euros ; données brutes)

Données relatives aux placements des sociétés d'assurance en parts de fonds d'investissement parsecteur émetteur

S'agissant des principaux passifs, le total des provisions techniques d'assurance des sociétés d'assurance s'est élevé à 6 719 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, après 6 647 milliards au deuxième trimestre (cf. Annexe, tableau 1). Les provisions techniques d'assurance-vie représentaient 90,7 % du total des provisions techniques d'assurance au troisième trimestre 2020. Les produits libellés en unités de compte s'élevaient à 1 278 milliards d'euros, et représentaient 21,0 % des provisions techniques pour l'assurance-vie.

Pour toute demande d'information, veuillez utiliser le formulaire de demande d'informationsstatistiques.

Notes :

Les « autres actifs » recouvrent le numéraire et les dépôts, les provisions techniques d'assurance et autres créances, les dérivés financiers, les actifs non financiers et les autres actifs.

Le « secteur privé » fait référence à la zone euro hors administrations publiques.

Les « fonds d'investissement » comprennent les fonds d'investissement monétaires et les fonds d'investissement autres que monétaires.

Les liens hypertexte présents dans le corps du texte du communiqué statistique et dans le tableau en annexe renvoient à des données susceptibles de varier avec les nouvelles publications en raison des révisions.

