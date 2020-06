COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 juin 2020 Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : avril 2020 Taux d'intérêt des banques appliqués aux prêts aux sociétés Graphique 1 Taux d'intérêt des banques sur les contrats nouveaux de prêt et de dépôt concernant les sociétés de la zone euro (en pourcentages annuels) Coût d'emprunt pour les sociétés Taux d'intérêt appliqué aux dépôts à terme des sociétés Taux d'intérêt appliqué aux dépôts à vue des sociétés Consulter les données relatives au coût d'emprunt pour les sociétés et au taux d'intérêt appliqué aux dépôts des sociétés (Graphique 1) L'indicateur composite du coût d'emprunt, qui combine les taux d'intérêt sur l'ensemble des prêts consentis aux sociétés, est demeuré globalement inchangé en avril 2020. Le taux d'intérêt appliqué aux nouveaux prêts d'un montant supérieur à un million d'euros assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à trois mois a augmenté de 8 points de base, ressortant à 1,23 %, en raison de l'effet taux d'intérêt. Le taux pratiqué sur les nouveaux prêts de même montant dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an est resté globalement inchangé, à 1,13 %. Le taux pratiqué sur les nouveaux prêts d'un montant supérieur à un million d'euros dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à dix ans a augmenté de 5 points de base pour s'inscrire à 1,31 %. En ce qui concerne les nouveaux prêts d'un montant inférieur ou égal à 250 000 euros assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à trois mois, le taux moyen pratiqué a augmenté de 10 points de base, s'établissant à 2,00 %. Cette hausse a résulté des évolutions dans trois pays de la Banque centrale européenne Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 juin 2020 Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : avril 2020 zone euro et a été principalement imputable à l'effet taux d'intérêt. S'agissant des nouveaux contrats de dépôt, le taux d'intérêt appliqué aux dépôts des sociétés d'une durée inférieure ou égale à un an est demeuré plus ou moins stable, à - 0,08 % en avril 2020. Le taux appliqué aux dépôts à vue des sociétés est demeuré stable à 0,00 %. Le taux d'intérêt sur les nouveaux prêts consentis aux entrepreneurs individuels et aux sociétés de personnes assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an a augmenté de 4 points de base, pour s'établir à 2,19 %. Tableau 1 Taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés I.r.f. = fixation initiale du taux (initial rate fixation) Pour cette catégorie d'instrument, le concept de contrats nouveaux est étendu à l'ensemble des encours et les volumes correspondants ne sont donc pas comparables aux volumes de contrats nouveaux des autres catégories. Les données sur les encours proviennent des statistiques de la BCE relatives aux bilans des institutions financières monétaires. Consulter les données relatives aux taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés (Tableau 1) Banque centrale européenne Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 juin 2020 Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : avril 2020 Taux d'intérêt des banques appliqués aux prêts aux ménages Graphique 2 Taux d'intérêt des banques sur les contrats nouveaux de prêt et de dépôt concernant les ménages de la zone euro (en pourcentages annuels) Coût d'emprunt pour les prêts au logement consentis aux ménages Taux d'intérêt appliqué aux dépôts à terme des ménages Taux d'intérêt appliqué aux dépôts à vue des ménages Consulter les données relatives au coût d'emprunt pour les ménages et au taux d'intérêt appliqué aux dépôts des ménages (Graphique 2) L'indicateur composite du coût d'emprunt, qui combine les taux d'intérêt sur l'ensemble des prêts au logement consentis aux ménages, s'est inscrit en légère hausse en avril 2020, en raison de l'effet taux d'intérêt. Cette évolution est essentiellement due au taux d'intérêt appliqué aux prêts au logement dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à dix ans, qui a augmenté de 9 points de base pour s'établir à 1,44 %, en raison principalement de l'effet taux d'intérêt. En revanche, le taux d'intérêt des prêts au logement assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an a diminué de 9 points de base pour s'inscrire à 1,30 %, en raison de l'effet pondération. Le taux d'intérêt appliqué aux prêts au logement dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à un an et inférieure à cinq ans et le taux d'intérêt appliqué aux prêts au logement dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans sont demeurés plus ou moins inchangés, à 1,54 % et 1,36 %, respectivement. Sur la même période, le taux d'intérêt appliqué aux nouveaux prêts à la consommation accordés aux ménages a diminué de Banque centrale européenne Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 juin 2020 Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : avril 2020 29 points de base, à 5,18 %. Cette baisse a résulté des évolutions dans trois pays de la zone euro et a été principalement imputable à l'effet taux d'intérêt. S'agissant des nouveaux dépôts des ménages, le taux d'intérêt appliqué aux dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à un an a diminué de 9 points de base pour ressortir à 0,22 % en avril 2020, en raison à la fois de l'effet taux d'intérêt et de l'effet pondération. Les taux d'intérêt sur les dépôts remboursables avec un préavis de trois mois et sur les dépôts à vue des ménages n'ont pas varié, ressortant à 0,36 % et 0,02 %, respectivement. Tableau 2 Taux d'intérêt des banques appliqués aux ménages I.r.f. = fixation initiale du taux (initial rate fixation) Pour cette catégorie d'instrument, le concept de contrats nouveaux s'étend à l'ensemble des encours et les volumes correspondants ne sont donc pas comparables aux volumes de contrats nouveaux des autres catégories ; les dépôts des ménages et des sociétés sont classés dans le secteur des ménages. Les données sur les encours proviennent des statistiques de la BCE relatives aux bilans des institutions financières monétaires.

Pour cette catégorie d'instrument, le concept de contrats nouveaux est étendu à l'ensemble des encours et les volumes correspondants ne sont donc pas comparables aux volumes de contrats nouveaux des autres catégories. Les données sur les encours proviennent des statistiques de la BCE relatives aux bilans des institutions financières monétaires. Consulter les données relatives aux taux d'intérêt des banques appliqués aux ménages (Tableau 2) Informations complémentaires Des tableaux présentant des ventilations supplémentaires des statistiques relatives aux taux d'intérêt bancaires, y compris les indicateurs composites du coût d'emprunt pour tous les pays de la zone euro, sont disponibles dans le Statistical Data Warehouse(Entrepôt de données statistiques) de la BCE. Un sous-ensemble fait l'objet d'une présentation visuelle dans « Nos statistiques » à l'adresse www.euro- area-statistics.org.L'ensemble complet des statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques pour Banque centrale européenne Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 juin 2020 Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : avril 2020 la zone euro et pour les différents pays peut être téléchargé à partir du SDW. Pour plus d'informations, notamment le calendrier de publication, se reporter à la partie Bank interest rates de la section Statistics du site internet de la BCE. Pour toute demande d'information, les médias peuvent s'adresser à Alexandrine Bouilhet, au : +49 69 1344 8949. Notes : Dans ce communiqué de presse, « sociétés » se rapporte aux sociétés non financières (secteur S. 11 du Système européen des comptes 2010 ou SEC 2010) et « ménages » recouvre les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (secteurs S. 14 et S. 15 du SEC 2010). Les « banques » désignent les institutions financières monétaires, à l'exclusion des banques centrales et des fonds d'investissement monétaires (secteur S. 122 du SEC 2010).

Les indicateurs composites du coût d'emprunt sont décrits dans l'article intitulé « Évaluer la transmission de la politique monétaire aux taux débiteurs des banques dans la zone euro en période de fragmentation financière » du

Bulletin mensuel d'août 2013 (cf. encadré 1). Pour éliminer la volatilité mensuelle excessive, un système de pondération fondé sur les moyennes mobiles sur 24 mois des volumes de contrats nouveaux a été appliqué. Pour cette raison, les évolutions des indicateurs composites du coût d'emprunt dans les deux tableaux ne peuvent être expliquées par les variations mensuelles des sous-composantes présentées. De plus, le tableau relatif aux taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés présente un sous-ensemble des séries utilisées pour calculer l'indicateur du coût d'emprunt.

Bulletin mensuel d'août 2013 (cf. encadré 1). Pour éliminer la volatilité mensuelle excessive, un système de pondération fondé sur les moyennes mobiles sur 24 mois des volumes de contrats nouveaux a été appliqué. Pour cette raison, les évolutions des indicateurs composites du coût d'emprunt dans les deux tableaux ne peuvent être expliquées par les variations mensuelles des sous-composantes présentées. De plus, le tableau relatif aux taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés présente un sous-ensemble des séries utilisées pour calculer l'indicateur du coût d'emprunt. Les taux d'intérêt appliqués aux contrats nouveaux sont pondérés sur la base des montants des différents contrats, d'abord par les déclarants puis lors du calcul des moyennes nationales et de la zone euro. Ce travail est effectué par des agents déclarants et lors du calcul des moyennes nationales de la zone euro. Ainsi, outre des modifications des taux d'intérêt, les variations des taux d'intérêt moyens de la zone euro appliqués aux contrats nouveaux reflètent des modifications dans la pondération des différents pays au sein des catégories d'instruments concernées. « L'effet taux d'intérêt » et « l'effet pondération » présentés dans ce communiqué proviennent de l'indice Bennet, qui permet de distinguer les évolutions mensuelles des taux de l'ensemble de la zone euro résultant de modifications des taux de chaque pays (« l'effet taux d'intérêt ») des évolutions liées aux modifications des pondérations des contributions des différents pays (« l'effet pondération »). En raison des arrondis, la somme de « l'effet taux d'intérêt » et de « l'effet pondération » peut ne pas correspondre aux évolutions mensuelles des taux agrégés de la zone euro. Banque centrale européenne Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 juin 2020 Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : avril 2020 Outre les statistiques mensuelles relatives aux taux d'intérêt des banques dans la zone euro en avril 2020, le présent communiqué de presse contient des révisions mineures des données relatives aux périodes antérieures. Les liens hypertexte dans le corps du texte du présent communiqué de presse renvoient à des données susceptibles de varier avec les nouvelles publications en raison des révisions. Sauf indication contraire, ces statistiques sur la zone euro couvrent les États membres de l'UE ayant adopté l'euro à la période sur laquelle portent les données.

À compter de décembre 2014, la classification sectorielle appliquée aux statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques est fondée sur le Système européen des comptes 2010 (SEC 2010). Conformément à la classification du SEC 2010 et à la différence du SEC 95, le secteur des sociétés non financières (S.11) exclut à présent les sociétés holding non engagées dans des activités de gestion et les institutions financières captives similaires. Banque centrale européenne Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu Reproduction autorisée en citant la source Traduction : Banque de France