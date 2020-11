COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 novembre 2020

Statistiques relatives aux taux d'intérêt des banques de la zone euro : septembre 2020

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

Taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés

Graphique 1

Taux d'intérêt des banques sur les contrats nouveaux de prêt et de dépôt concernant les sociétés de la zone euro

(en pourcentage annuel)

Données relatives au coût d'emprunt pour les sociétés et aux taux d'intérêt appliqués aux dépôts dessociétés (Graphique 1)

L'indicateur composite du coût d'emprunt, qui combine les taux d'intérêt sur l'ensemble des prêts consentis aux sociétés, n'a pas varié en septembre 2020. Le taux appliqué aux nouveaux prêts d'un montant supérieur à un million d'euros dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an est resté globalement inchangé, à 1,32 %. Le taux d'intérêt appliqué aux nouveaux prêts de même montant assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à trois mois a diminué de 7 points de base, ressortant à 1,22 %, en raison de l'effet taux d'intérêt. Le taux appliqué aux nouveaux prêts d'un montant supérieur à un million d'euros dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à dix ans a diminué de 6 points de base pour ressortir à 1,13 %, en raison à la fois de l'effet taux d'intérêt et de l'effet pondération. En ce qui concerne les nouveaux prêts d'un montant inférieur ou égal à 250 000 euros assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à trois mois, le taux moyen pratiqué a augmenté de 7 points de base, s'établissant à 1,95 %.

Cette évolution a résulté de l'effet taux d'intérêt.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

S'agissant des nouveaux contrats de dépôt, les taux d'intérêt appliqués aux dépôts à terme des sociétés d'une durée inférieure ou égale à un an et aux dépôts à vue des sociétés sont demeurés stables en septembre 2020, à - 0,20 % et à 0,00 %, respectivement.

Le taux d'intérêt sur les nouveaux prêts consentis aux entrepreneurs individuels et aux sociétés de personnes assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an est demeuré pratiquement inchangé à 2,08 %.

Tableau 1

Taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés

i.r.f. (initial rate fixation) = fixation initiale du taux

* Pour cette catégorie d'instrument, le concept de contrats nouveaux est étendu à l'ensemble des encours et les volumes correspondants ne sont donc pas comparables aux volumes de contrats nouveaux des autres catégories. Les données sur les encours proviennent des statistiques de la BCE relatives aux bilans des institutions financières monétaires.

Données relatives aux taux d'intérêt des banques appliqués aux sociétés (Tableau 1)

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

Taux d'intérêt des banques appliqués aux ménages

Graphique 2

Taux d'intérêt des banques sur les contrats nouveaux de prêt et de dépôt concernant les ménages de la zone euro

(en pourcentage annuel)

Données relatives au coût d'emprunt pour les ménages et au taux d'intérêt appliqué aux dépôts desménages (Graphique 2)

L'indicateur composite du coût d'emprunt, qui combine les taux d'intérêt sur l'ensemble des prêts au logement consentis aux ménages, n'a pratiquement pas varié en septembre 2020. Le taux d'intérêt appliqué aux prêts au logement assortis d'un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an est resté globalement inchangé, à 1,39 %. Les taux d'intérêt appliqués aux prêts au logement dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à un an et inférieure à cinq ans et à ceux dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans n'ont pas varié, ressortant à 1,61 % et 1,31 %, respectivement. Le taux d'intérêt pratiqué sur les prêts au logement dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à dix ans est resté globalement inchangé, à 1,37 %. Sur la même période, le taux d'intérêt appliqué aux nouveaux prêts à la consommation accordés aux ménages a baissé de 13 points de base, s'établissant à 5,23 %.

Cette baisse a résulté des évolutions dans deux pays de la zone euro et est imputable à l'effet taux d'intérêt. S'agissant des nouveaux dépôts des ménages, le taux d'intérêt appliqué aux dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à un an n'a pas varié en septembre 2020, ressortant à 0,17 %.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France