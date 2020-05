COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 22 mai 2020

Statistiques relatives aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) de la zone euro : premier trimestre 2020

Graphique 2

Prêts titrisés détenus par les VFT par originateur

(transactions trimestrielles en milliards d'euros ; données brutes)

Données relatives aux prêts titrisés détenus par les VFT par originateur

S'agissant du secteur emprunteur de prêts titrisés, les prêts accordés aux ménages de la zone eurose sont élevés à 754 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2020, les cessions nettes représentant 13 milliards au cours du même trimestre, tandis que les prêts consentis aux sociétés non financières de la zonese sont établis à 363 milliards, les opérations nettes étant négligeables.

Parmi les autres actifs des VFT de la zone euro, les dépôts et les prêtsse sont élevés à 177 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2020 et ont représenté essentiellement des créances sur les IFM de la zone (100 milliards). Des cessions nettes de créances au titre des dépôts et des prêts d'un montant de 12 milliards d'euros ont été observées au cours de ce trimestre. Les avoirs en titres de créanceont représenté 330 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2020, les acquisitions nettes ressortant à 3 milliards. Les autres actifs titrisésdétenus par les VFT (comprenant par exemple les créances commerciales, fiscales et autres créances) se sont élevés à 97 milliards d'euros, avec des cessions nettes de 10 milliards au cours du trimestre.

