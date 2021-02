Statistiques sur le marché monétaire de l'euro : huitième période de constitution des réserves 2020

 L'Eurosystème collecte les informations transaction par transaction auprès des 48 plus grandes banques de la zone euro du point de vue du total des principaux actifs figurant au bilan des banques, ventilées entre emprunts auprès d'autres contreparties et prêts à d'autres contreparties. Le marché des opérations en blanc comprend toutes les transactions conclues via des dépôts, des comptes de dépôt à vue rémunérés (call accounts) ou des titres à court terme, avec les sociétés financières (à l'exception des banques centrales pour lesquelles les transactions ne sont pas effectuées à des fins d'investissements), ainsi que les administrations publiques et les sociétés non financières classées dans les contreparties « de gros » en vertu du dispositif « ratio de liquidité à court terme » (liquidity coverage ratio - LCR) de Bâle III. Les opérations garanties recouvrent tous les accords de pension d'une durée déterminée et librement fixée et les engagements pris au titre des pensions, y compris les opérations de pension tripartites, libellés en euros ayant une échéance inférieure ou égale à un an, entre l'agent déclarant et les sociétés financières (à l'exception des banques centrales pour lesquelles les transactions ne sont pas effectuées à des fins d'investissements) ainsi que les administrations publiques et les sociétés non financières classées dans les contreparties « de gros » en vertu du dispositif LCR (liquidity coverage ratio) de Bâle III. À compter de la première période de constitution de 2019, le secteur du refinancement « de gros » recouvre toutes les contreparties dans les secteurs énumérés ci-dessus. Des informations complémentaires sur la méthodologie appliquée, notamment la liste des déclarants, sont disponibles dans la partie Statistics du site internet de la BCE.