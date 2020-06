COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 juin 2020

Statistiques sur le marché monétaire de l'euro : troisième période de constitution des réserves de 2020

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

Graphique 1

Montant nominal moyen quotidien des emprunts et des prêts sur les marchés des opérations garanties et des opérations en blanc, par période de constitution des réserves (PC)

(en milliards d'euros)

Empruntsgarantisdu secteur du refinancement de gros Prêts garantisdu secteur du refinancementde gros Empruntsen blanc du secteur du refinancement de gros

PC3-2019

PC4-2019 PC5-2019 PC6-2019

PC7-2019

PC8-2019

PC1-2020

PC2-2020

PC3-2020

Données relatives au montant nominal moyen quotidien des emprunts et des prêts sur les marchés desopérations garanties et des opérations en blanc

Marché des opérations en blanc

Graphique 2

Taux moyen pondéré des emprunts sur le marché du refinancement de gros sur le compartiment en blanc par échéance et par période de constitution des réserves

(en pourcentage)

PC3-2019

PC2-2020

PC3-2020

1S

Données relatives au taux moyen pondéré des emprunts en blanc du secteur du refinancement de gros

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

Au cours de la troisième période de constitution des réserves de 2020, qui a débuté le 6 mai 2020 et s'est achevée le 9 juin 2020, le volume d'emprunts sur le compartiment des transactions en blanc s'est établi en moyenne à 145 milliards d'euros par jour. Le total sur l'ensemble de la période est ressorti à 3 632 milliards d'euros. Les emprunts auprès des établissements de crédit, c'est-à-dire sur le marché interbancaire, ont représenté un montant de 287 milliards d'euros, soit 8 % du volume total des emprunts, et les prêts aux établissements de crédit se sont élevés à 353 milliards. Les opérations d'emprunt au jour le jour ont représenté 52 % du montant nominal total des emprunts. Le taux moyen pondéré au jour le jour pour les opérations d'emprunt est ressorti à - 0,54 % pour le marché interbancaire et à - 0,51 % pour le marché du refinancement de gros, après - 0,53 % et - 0,50 %, respectivement, au cours de la précédente période de constitution des réserves.

Marché des opérations garanties

Graphique 3

Taux moyen pondéré pour les emprunts et les prêts du secteur du refinancement de gros sur le compartiment des opérations garanties par échéance

(en pourcentage)

Empruntsdu secteur du refinancement de gros Prêts du secteur du refinancement de gros

1S

Données relatives au taux moyen pondéré des emprunts et des prêts garantis du secteur durefinancement de gros

Au cours de la troisième période de constitution des réserves de 2020, le volume d'emprunts sur le compartiment des opérations garanties s'est établi en moyenne à 341 milliards d'euros par jour, tandis que le volume total des emprunts sur l'ensemble de la période est ressorti à 8 523 milliards. Le prêt d'espèces a représenté un volume de 7 838 milliards d'euros et la moyenne quotidienne s'est établie à 314 milliards.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

L'essentiel du volume s'est concentré sur les échéances allant du jour le jour à une semaine, les opérations au jour le jour représentant environ 24 % et 25 %, respectivement, du montant nominal total des emprunts et de celui des prêts. Le taux moyen pondéré au jour le jour pour les opérations d'emprunt et de prêt est ressorti à, respectivement, - 0,52 % et - 0,49 % pour le secteur du refinancement de gros, après - 0,53 % et - 0,50 % au cours de la précédente période de constitution des réserves.

Tableau 1

Statistiques sur le marché monétaire de l'euro

Pour toute demande d'informations, les médias peuvent s'adresser à Philippe Rispal au : +49 69 1344 5482.

Notes

 Les statistiques sur le marché monétaire sont accessibles à partir du Statistical Data Warehouse (Entrepôt de données statistiques) de la BCE.

 L'Eurosystème collecte les informations transaction par transaction auprès des 49 plus grandes banques de la zone euro du point de vue du total des principaux actifs figurant au bilan des banques, ventilées entre emprunts auprès d'autres contreparties et prêts à d'autres contreparties. Le marché des opérations en blanc comprend toutes les transactions conclues via des dépôts, des comptes de dépôt à vue rémunérés (call accounts) ou des titres à court terme, avec les sociétés financières (à l'exception des banques centrales pour lesquelles les transactions ne sont pas effectuées à des fins d'investissements), ainsi que les administrations publiques et les sociétés non financières classées dans les contreparties « de gros » en vertu du dispositif « ratio de liquidité à court terme » (liquidity coverage ratio - LCR) de Bâle III. Les opérations garanties recouvrent tous les accords de pension d'une durée déterminée et librement fixée et les engagements pris au titre des pensions, y compris les opérations de pension tripartites, libellés en euros ayant une échéance inférieure ou égale à un an, entre l'agent déclarant et les sociétés financières (à l'exception des banques centrales pour lesquelles les transactions ne sont pas effectuées à des fins

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

d'investissements) ainsi que les administrations publiques et les sociétés non financières classées dans les contreparties « de gros » en vertu du dispositif LCR (liquidity coverage ratio) de Bâle III. À compter de la première période de constitution de 2019, le secteur du refinancement « de gros » recouvre toutes les contreparties dans les secteurs énumérés ci-dessus. Des informations complémentaires sur la méthodologie appliquée, notamment la liste des déclarants, sont disponibles dans la partie Statistics du site internet de la BCE.

 Le taux moyen pondéré est calculé comme la moyenne arithmétique des taux pondérés par le montant nominal respectif sur la période de constitution des réserves sur tous les jours d'ouverture de TARGET2, le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel.

 Les emprunts se rapportent aux opérations pour lesquelles la banque déclarante reçoit des fonds libellés en euros, que l'opération soit initiée par la banque déclarante ou par sa contrepartie.

 Les prêts se rapportent aux opérations pour lesquelles la banque déclarante fournit des fonds libellés en euros, que l'opération soit initiée par la banque déclarante ou par sa contrepartie.

 Les durées O/N, T/N, S/N, 1S, 3M, 6M et 12M se rapportent, respectivement, à au jour le jour, tomorrow/next, spot/next, une semaine, trois mois, six mois et douze mois.

 Les valeurs manquantes pour les durées de certaines périodes de constitution des réserves peuvent s'expliquer par des exigences de confidentialité.

 Outre les évolutions au cours de la dernière période de constitution des réserves, le présent communiqué de presse intègre des révisions mineures des données relatives aux périodes précédentes.

 Les données sont publiées 15 jours ouvrables après la fin de la période de constitution des réserves. Le calendrier de publication et les calendriers indicatifs des périodes de constitution des réserves de l'Eurosystème sont disponibles sur le site internet de la BCE.

 Le prochain communiqué de presse relatif aux statistiques sur le marché monétaire de l'euro sera publié le 11 août 2020.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France