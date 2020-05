Statkraft plombé par une offre surabondante au 1er trimestre

Oslo (awp/afp) - Le plus gros producteur européen d'énergies renouvelables, le norvégien Statkraft, a fait état jeudi d'une dégradation de ses résultats trimestriels en raison d'une offre abondante et d'une demande en berne.

Le bénéfice d'exploitation sous-jacent du groupe détenu à 100% par l'Etat norvégien est tombé à 4,1 milliards de couronnes (398,4 millions d'euros), en repli de près de 40% sur un an.

"Des prix du carburant peu élevés, un excédent hydrologique important et la faible demande due à un hiver doux combiné à l'épidémie de Covid-19 ont exercé une pression sur les prix de l'énergie nordique", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Statkraft a produit 17,7 TWh d'électricité sur le trimestre, une hausse de 10% sur un an tirée par les barrages hydroélectriques, sa principale source énergétique, et par l'éolien.

Sur la même période, les prix de l'électricité ont chuté dans les pays nordiques, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Les résultats nets sont tombés dans le rouge à cause de dépréciations d'actifs dans l'éolien et d'effets de change défavorables: la perte s'établit à 1,89 milliard de couronnes contre un bénéfice de 4,75 milliards un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui contracté de 20%, à 12 milliards.

La pandémie de nouveau coronavirus a entraîné la suspension de la construction d'installations hydroélectriques en Inde et au Chili, et d'une ferme d'éoliennes au Royaume-Uni, a précisé le groupe.

"La date de redémarrage de la construction est incertaine", a indiqué Statkraft. "La plupart des autres projets de construction, rénovation et maintenance sont exécutés conformément aux plans".

Présent dans 16 pays, le groupe affiche l'ambition de devenir l'un des leaders mondiaux des énergies renouvelables d'ici à 2025 et compte investir entre 60 et 80 milliards de couronnes à cet effet, pour les deux-tiers en Europe.

afp/jh