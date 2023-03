Tokyo (awp/afp) - La Banque du Japon (BoJ) n'a pas réservé vendredi d'ultime surprise à l'issue de sa dernière réunion présidée par son gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, en maintenant le statu quo sur sa politique monétaire ultra-accommodante menée depuis 10 ans.

La BoJ a gardé son taux d'intérêt négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle, et elle n'a pas non plus modifié son contrôle des rendements des obligations publiques japonaises à 10 ans, qu'elle veut maintenir dans une fourchette comprise entre -0,5% et +0,5%.

La plupart des observateurs s'attendaient à un statu quo, même si une surprise de dernière minute n'était pas tout à fait exclue, du fait du côté parfois imprévisible de M. Kuroda, en poste depuis 2013.

Le yen baissait par rapport au dollar après les annonces de la BoJ, tandis que la Bourse de Tokyo restait nettement dans le rouge comme depuis l'ouverture, lestée par des inquiétudes sur le secteur bancaire américain.

La plupart des autres grandes banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine (Fed), ont vivement resserré les conditions du crédit depuis l'an dernier face à l'inflation élevée dans leurs zones respectives.

A contre-courant, la BoJ a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, soulignant que la forte inflation ne devrait pas durer au Japon, faute de hausses de salaires et d'une croissance insuffisantes pour l'entretenir.

L'économie japonaise devrait poursuivre sa reprise post-Covid tout en subissant des "pressions à la baisse" à cause des prix élevés des matières premières et du ralentissement de l'économie mondiale, a commenté la BoJ dans son communiqué.

L'inflation nationale, qui a atteint 4,2% en janvier hors produits frais, un nouveau record depuis 1981, "devrait décélérer" courant 2023 du fait des contre-mesures du gouvernement pour alléger les factures énergétiques et de "l'atténuation des effets de report de la hausse des prix des importations sur les prix à la consommation", selon la BoJ.

Un statu quo cher payé

Le maintien d'une politique monétaire ultra-accommodante a toutefois eu pour effet de faire chuter le yen par rapport au dollar depuis un an, et la BoJ a dû porter ses achats d'obligations publiques japonaises (JGB) à des niveaux record ces derniers mois pour lutter contre une intense pression spéculative visant à la forcer à changer de cap.

Plus tôt ce vendredi, la nomination du successeur désigné de M. Kuroda, le professeur d'économie Kazuo Ueda, 71 ans, a été approuvée par le Parlement. Son mandat de cinq ans doit commencer le 9 avril.

Lors de ses auditions devant la Diète fin février, M. Ueda a fait voeu de continuité monétaire, jugeant que la politique de la BoJ était "appropriée" pour l'heure.

Il a toutefois aussi souligné les effets pervers de cette politique, ce qui augure des changements à terme, mais probablement graduels.

L'outil non conventionnel le plus controversé de la BoJ, son contrôle de la courbe des rendements obligataires ("yield curve control", ou YCC), semble être le plus menacé.

Le choix du statu quo "a un coût. La BoJ sera forcée de continuer ses achats massifs de JGB pour contrer les spéculations sur de nouveaux ajustements de son outil YCC, ce qui va encore dégrader davantage la liquidité du marché" obligataire, a réagi Norihiro Yamaguchi du cabinet d'études Oxford Economics dans une note publiée vendredi.

Selon M. Yamaguchi, le prochain gouverneur devrait ajuster cet outil dans les prochains mois afin de "gagner du temps" avant de réexaminer le cadre de la politique monétaire de la BoJ dans son ensemble.

afp/buc