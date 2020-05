Steffi Buchli quitte MySports pour rejoindre le groupe Blick

Steffi Buchli, responsable des programmes et présentatrice de MySports, quittera la chaîne sportive de UPC pour relever, à partir du 1er janvier 2021, de nouveaux défis en tant que rédactrice en chef du service des sports du groupe Blick, qui appartient à Ringier. Steffi Buchli a fortement contribué au lancement de MySports, en septembre 2017. Elle et son équipe ont fait de la chaîne un élément important du paysage médiatique suisse en très peu de temps.

UPC et MySports tiennent à remercier Steffi Buchli pour son travail et à la féliciter pour son nouveau poste. « Steffi Buchli a réussi en très peu de temps à s'éloigner de son ancien rôle de journaliste sportive et à prendre la direction d'une chaîne TV. Son excellent réseau de contacts sur la scène sportive a permis à MySports d'être crédible dans le monde du sport dès la première minute de diffusion », estime Baptiest Coopmans, CEO de UPC.

Profiter de l'expérience acquise chez MySports



Selon son souhait, Steffi Buchli quittera MySports pour offrir au plus grand quotidien de Suisse son expérience acquise au sein de la chaîne sportive à partir du 1er janvier 2021. Pour cette journaliste sportive impliquée, il est évident qu'une telle opportunité de carrière serait impossible sans cette expérience acquise chez MySports : « Ce que j'ai pu vivre ces trois dernières années m'a fait beaucoup progresser, dans ma vie privée comme professionnelle. La possibilité de créer et de diriger sa propre chaîne de télévision n'arrive probablement qu'une seule fois dans la vie. Je suis très reconnaissante à UPC pour cette opportunité. Mais MySports est depuis longtemps sortie de sa phase de démarrage et s'est beaucoup développée. Elle est maintenant solidement ancrée dans la scène médiatique du sport en Suisse et bien placée pour continuer à compter pour le public et pour les experts sportifs. »

Le contenu de MySports ne changera pas



UPC s'attachera ces prochaines semaines à trouver la personne qui succédera à Steffi Buchli. Cependant, rien ne changera en termes de contenu de la chaîne. L'équipe de Matthias Krieb, vice-président de MySports, Toby Stüssi et Alexandre Burkhalter, rédacteurs en chef respectivement en Suisse alémanique et en Suisse romande, sont en pleins préparatifs de la saison de National League et de Swiss League à venir. Ils recevront le soutien des quelque 50 personnes qui composent les équipes de rédaction et de production d'Erlenbach (ZH) et de Rossens (FR).

