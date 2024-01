Zurich (awp) - Le groupe zurichois Steiner a annoncé jeudi la finalisation de la vente de sa filiale Steiner Construction au français Demathieu Bard, une transaction - qualifiée de "stratégique" et dont les contours financiers n'ont pas été mentionnés - destinée à accélérer son recentrage vers des activités exclusivement liées au développement immobilier.

Steiner entend continuer d'élargir son portefeuille de développement à la faveur d'un "plan de croissance ambitieux", selon les termes du communiqué. Le produit de la vente sera investi dans "un nouveau réseau plus large d'opportunités commerciales", en collaboration avec "un cercle élargi de partenaires stratégiques et financiers", indique l'entreprise sans fournir plus de précisions.

Fondé en 1915, le groupe zurichois détenu depuis 2010 par le groupe d'infrastructure indien HCC, revendique un portefeuille de développement d'une valeur de plus de 6 milliards de francs suisses, comprenant un large éventail de projets résidentiels, de bureaux, industriels et logistiques. Sis à Zurich, il est également présent à Bâle, Berne, Lucerne, Tolochenaz et Genève.

buc/rp