Steiner collabore avec la jeune pousse zurichoise House of Lab Science

Zurich (awp) - Le groupe immobilier et entreprise générale Steiner a conclu un partenariat avec la jeune pousse House of Lab Science, qui fournit et exploite des parcs d'innovation pour les entreprises des sciences de la vie.

Les deux entreprises vont développer deux sites à Bâle et Winterthour pour proposer des surfaces aux entreprises des sciences de la vie, selon le communiqué paru lundi. L'objectif est notamment de "profiter des importantes synergies de ces écosystèmes". Aucun montant n'a été dévoilé.

ck/al