Steiner nomme deux nouveaux directeurs généraux

Zurich (awp) - Le groupe immobilier et entreprise générale Steiner procède à un changement à sa tête: avec effet immédiat, Ajay Sirohi est nommé directeur général (CEO) et Michael Schiltknecht co-directeur général, a-t-il indiqué jeudi soir. Tos deux remplacent Karsten Hell, qui quitte le groupe après huit ans pour se consacrer à d'autres défis professionnels.

Steiner a adapté son modèle commercial au début de cette année avec concentration et développement de son propre portefeuille de projets et lancement de modèles de participation et de véhicules de placements. Cette transformation a impliqué un nouvelle structure d'organisation, ce qui a poussé le CEO Hell à démissionner. Il restera toutefois à disposition de l'entreprise à titre de conseiller.

Steiner est basé à Zurich et a réalisé en 2018/19 un chiffre d'affaires de 830 millions de francs suisses avec près de 600 collaborateurs. Depuis 2010, le groupe appartient à l'indien Hindustan Construction Company Ltd. (HCC) basé à Bombay.

tp/rp