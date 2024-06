Zurich (awp) - La société immobilière et de construction Steiner a obtenu le sursis concordataire provisoire auprès du tribunal de district de Zurich pour une durée de quatre mois, selon une annonce de la Feuille officielle suisse du commerce.

L'entreprise zurichoise, qui emploie 160 personnes en Suisse, en avait effectué la demande jeudi dernier. La firme disait alors se trouver en manque de liquidités depuis plusieurs semaines en raison de "développements imprévisibles" de projets de construction.

La mesure de protection vis-à-vis des créanciers doit permettre à Steiner d'achever sa transformation d'entreprise générale du bâtiment en promoteur immobilier. Les difficultés financières rencontrées pour quelques projets de la société font suite à l'abandon des activités de construction, celles-ci ayant été cédées mi-janvier pour un montant non dévoilé au groupe français Demathieu Bard.

Détenu depuis 2010 par le groupe d'infrastructure indien HCC, Steiner dispose d'un portefeuille de développement d'une valeur de plus de 6 milliards de francs suisses, comprenant un large éventail de projets résidentiels, de bureaux, industriels et logistiques. Sis à Zurich, il est également présent à Bâle, Berne, Lucerne, Tolochenaz et Genève.

