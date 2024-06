Stella Assange, l'épouse du fondateur de WikiLeaks Julian, a déclaré mardi à Reuters qu'elle demanderait une grâce après que ce dernier a accepté de plaider coupable de violation de la loi américaine sur l'espionnage, mettant ainsi un terme à sa longue saga judiciaire en Grande-Bretagne.

M. Assange, âgé de 52 ans, plaidera coupable d'un seul chef d'accusation, celui de conspiration en vue d'obtenir et de divulguer des documents classifiés de la défense nationale américaine, et devrait être condamné à 62 mois de prison déjà purgés lors d'une audience à Saipan, dans les îles Mariannes du Nord.

Il sera alors libre de rentrer chez lui en Australie.

Stella Assange, une avocate qui a travaillé sur sa campagne presque depuis le début de ses batailles juridiques, a déclaré qu'elle était ravie de cette décision, mais toujours en colère qu'il ait été détenu si longtemps.

Le couple s'est marié alors que M. Assange était incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres, et ils ont eu deux enfants alors que M. Assange se terrait dans l'ambassade de l'Équateur à Londres.

Elle a déclaré qu'ils demanderaient une grâce parce que l'acceptation de la culpabilité d'une accusation d'espionnage est une "préoccupation très sérieuse" pour les journalistes du monde entier. Elle a également indiqué qu'ils lanceraient une campagne de collecte de fonds, car le vol de Londres à Saipan pour une audience au tribunal, puis en Australie, coûterait environ un demi-million de dollars américains.

"Le fait qu'il y ait eu un plaidoyer de culpabilité, en vertu de la loi sur l'espionnage, en ce qui concerne l'obtention et la divulgation d'informations relatives à la défense nationale, est évidemment une préoccupation très sérieuse pour les journalistes et les journalistes spécialisés dans la sécurité nationale en général", a-t-elle déclaré.

EXALTÉS, INQUIETS ET EN COLÈRE

Stella Assange a déclaré qu'elle avait toujours cru que ce moment arriverait, mais qu'elle ne se détendrait pas tant qu'il ne serait pas arrivé en Australie, où il est attendu mercredi. Elle a déclaré mardi matin qu'elle n'avait toujours pas annoncé la nouvelle à leurs enfants.

"Je suis ravie. Je suis également inquiète, parce que je suis tellement habituée à cela. Tout peut arriver. Je m'inquiète tant que ce n'est pas entièrement signé, mais il semble que nous y soyons parvenus", a-t-elle déclaré depuis Sydney.

"Je le croirai vraiment quand je l'aurai devant moi et que je pourrai le prendre et le serrer dans mes bras, et alors ce sera réel, vous savez ?

L'accord marque la fin d'une saga juridique au cours de laquelle M. Assange a passé plus de cinq ans dans une prison britannique de haute sécurité et sept ans dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, à la suite de la publication massive par WikiLeaks de documents secrets américains - les plus importantes failles de sécurité de ce type dans l'histoire de l'armée américaine.

Stella a déclaré que Julian avait été "beaucoup plus léger" à mesure que l'accord se rapprochait et qu'ils allaient probablement passer du temps en Australie - un bon endroit, a-t-elle dit, pour retrouver la santé et le bon sens.

"Je pense que cela vaut non seulement pour Julian, mais aussi pour moi", a-t-elle déclaré. "Ces dernières années ont été difficiles, très difficiles, et nous avons besoin de temps.

Tout d'abord, elle a indiqué qu'ils devaient collecter de l'argent.

"La politique australienne veut qu'il paie son propre vol de retour, il a donc dû affréter un vol et il sera donc endetté lorsqu'il atterrira à Canberra.

"Nous allons lancer un fonds d'urgence pour essayer d'obtenir cet argent afin de pouvoir rembourser le gouvernement australien pour son vol de la liberté.

"Il s'agit d'un demi-million de dollars américains.