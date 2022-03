Stellantis: Un plan stratégique taillé pour un monde chaotique, selon Carlos Tavares

AMSTERDAM (Reuters) - Stellantis a conçu le plan stratégique qu'il va présenter mardi après-midi pour pouvoir se projeter le plus loin possible tout en gardant la flexibilité nécessaire face à un contexte mondial de plus en plus chaotique, a dit le directeur général du constructeur automobile Carlos Tavares.

"Nous avons coupé ce plan en trois temps. Un temps à trois ans où nous prenons des engagements, un temps à six ans où nous prenons des objectifs et un temps à neuf ans où nous donnons une direction", a-t-il déclaré à des journalistes à quelques heures de l'évènement, organisé sur un site industriel centenaire reconverti en centre culturel face au Nordzeekanaal (canal de la mer du Nord), dans la banlieue d'Amsterdam.

Depuis sa naissance en janvier 2021 avec la fusion de PSA et FCA, Stellantis a son siège dans la capitale des Pays-Bas.

"Le plan est structuré de manière à ce qu'on garde le cap et qu'on puisse faire du contrôle de nos objectifs au minimum tous les trois ans", a-t-il ajouté, soulignant qu'il était déraisonnable de vouloir se projeter à dix ans "dans l'univers qui est le nôtre."

Comme l'ensemble du secteur automobile, Stellantis est confronté à une succession de crises, de l'épidémie de COVID-19 aux pénuries de semi-conducteurs en passant par l'accélération de l'électrification des voitures pour se conformer à une réglementation de plus en plus drastique jusqu'aux retombées aujourd'hui de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Stellantis a mis sur pied une équipe pour garder le contact avec ses 71 salariés ukrainiens, qui étaient tous en bonne santé selon les derniers retours remontant à lundi soir, a poursuivi Carlos Tavares.

Le groupe franco-italo-américain observe par ailleurs d'importantes difficultés logistiques terrestres pour son usine russe de Kaluga, où il emploie environ 3.000 personnes, mais l'activité du groupe en Russie - 11.000 fourgons produits l'an dernier et une vingtaine de millions d'euros de résultat financier - ne représente pas un poids significatif.

"Ce qui n'enlève rien à la déclaration que je ferai tout à l'heure, sur le fait qu'évidemment nous sommes contre toute violence et toute agression et que nous espérons que la raison va reprendre le dessus très très vite", a ajouté le directeur général de Stellantis.

Après la présentation l'an dernier des volets électrification et logiciels de sa stratégie, Stellantis doit encore détailler la manière dont il entend rebondir en Chine et accélérer son offensive mondiale dans les véhicules utilitaires.

Il devra aussi expliquer comment il compte maintenir ses niveaux de marge record à deux chiffres et en dire davantage sur la répartition des rôles entre ses désormais 14 marques selon les segments et les marchés géographiques.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)

