Stellantis annonce que les ventes du 1er trimestre ont augmenté de 12 % grâce à des prix et un panorama de véhicules solides.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 41,5 milliards d'euros (44,1 milliards de dollars) pour la période janvier-mars, contre 37,0 milliards d'euros pro-forma un an plus tôt.

Ce résultat a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 36,9 milliards d'euros, selon un sondage Reuters.

"Nos prévisions pour l'ensemble de l'année concernant des marges de résultat d'exploitation ajusté à deux chiffres et un flux de trésorerie positif sont confirmées, malgré les vents contraires liés à l'offre et à l'inflation, car la bonne dynamique des produits et les partenariats stratégiques continuent à ouvrir la voie", a déclaré le directeur financier Richard Palmer dans un communiqué.

Les expéditions ont toutefois chuté de 12 % au cours du trimestre, principalement en raison de l'impact des commandes de semi-conducteurs non honorées, a déclaré le quatrième constructeur automobile mondial. (1 $ = 0,9422 euros)