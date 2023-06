Stellantis, société mère de Chrysler, et General Motors ont payé un total de 363 millions de dollars de pénalités civiles pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant pour des modèles antérieurs, selon des documents consultés vendredi par Reuters.

Les pénalités record comprennent 235,5 millions de dollars pour Stellantis pour les années modèles 2018 et 2019 et 128,2 millions de dollars pour GM pour les années 2016 et 2017, selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui administre le programme Corporate Average Fuel Economy. (Rapport de David Shepardson)