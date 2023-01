Stellantis se lance dans la fabrication d'avions taxi avec l'américain Archer

PARIS (Reuters) -Stellantis et Archer ont annoncé mercredi un renforcement de leur partenariat en s'associant dans la fabrication de l'avion électrique à décollage vertical Midnight eVTOL du groupe américain, dans lequel le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA entend renforcer sa participation au capital.

L'avion taxi, pouvant transporter cinq personnes sur un rayon d'action de 160 km, sera fabriqué à Covington, dans l'Etat américain de Géorgie, à partir de 2024. Il est destiné en particulier à des dessertes de 30 km avec un temps de recharge de dix minutes entre deux vols.

Stellantis, à la recherche de nouvelles activités de croissance à côté de son métier historique dans la conception et l'assemblage de véhicules terrestres, entend produire "en série l'eVTOL d'Archer en tant que fabricant contractuel exclusif", peut-on lire dans un communiqué.

Fort de son expérience dans la production industrielle de masse, qui doit aider à réduire le coût de fabrication de l'avion, le groupe franco-italo-américain a également annoncé son intention de mettre à la disposition de son partenaire 150 millions de dollars de financements sous forme d'investissements en fonds propres.

Déjà actionnaire de la société aéronautique depuis 2021, Stellantis a également l'intention de renforcer sa participation dans Archer en faisant à l'avenir l'acquisition d'actions supplémentaires sur le marché.

Il n'entend pas pour autant prendre le contrôle d'Archer, mais rester un actionnaire minoritaire soutenant la direction actuelle de la société.

De nombreux groupes industriels et de nouvelles start-ups se ruent actuellement sur le segment des avions taxi, considérés comme un remède aux embouteillages entre les centre-villes et les aéroports notamment.

Hyundai Motor collabore aussi avec l'équipementier aéronautique Honeywell International tandis qu'Airbus a forgé un partenariat avec Renault pour développer une nouvelle génération de batteries électriques, où l'industrie automobile est en avance, et travailler ensemble sur l'hybridation.

"On peut jouir de la liberté de mouvement avec différents outils de mobilité", a ajouté Carlos Tavares, directeur général de Stellantis au cours d'une conférence de presse organisée depuis le siège d'Archer à San Francisco. "Il peut s'agir d'une bicyclette, d'une voiture, d'un avion, de toute autre chose. Donc tout équipement de haute technologie pouvant apporter une liberté de mouvement sure, propre et abordable, voilà ce qui nous importe."

(Avec Tim Hepher, édité par Blandine Hénault et Matthieu Protard)

par Gilles Guillaume et Silvia Aloisi