Stellantis suspend sa production en Russie

PARIS (Reuters) - Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mardi dans un communiqué la suspension de sa production en Russie du fait des "difficultés logistiques" découlant des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

"Suite au renforcement jour après jour des sanctions croisées et aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement, Stellantis a décidé de suspendre son activité industrielle à Kalouga afin de garantir le respect total de l'ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés", précise le groupe issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler dans son communiqué.

La suspension de l'activité de cette usine située à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Moscou était attendue après des déclarations en ce sens du directeur exécutif de Stellantis, Carlos Tavares, fin mars.

Le quatrième constructeur automobile mondial a annoncé le 10 mars la suspension de toutes ses exportations et importations de voitures en Russie et la production de l'usine de Kalouga, où Stellantis assemble des fourgonnettes en partenariat avec Mitsubishi restait depuis destinée au marché russe.

Mitsubishi a déjà annoncé le 8 avril l'arrêt de sa production jusqu'à nouvel ordre à Kalouga.

Stellantis produit et commercialise des véhicules de ses marques Peugeot, Citro?n, Opel, Jeep et Fiat en Russie, où il détient 1% du marché automobile.

