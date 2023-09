La société mère de Chrysler, Stellantis, a déclaré lundi qu'elle prévoyait de faire une nouvelle contre-offre à l'United Auto Workers (UAW) après que le syndicat a fait sa propre offre révisée dimanche, avant l'expiration de l'accord actuel de quatre ans jeudi soir.

Vendredi, l'UAW avait rejeté les offres révisées de Stellantis, de General Motors et de Ford Motor.

"Nous sommes sur la bonne voie et nous restons déterminés à parvenir à un accord de principe sans arrêt de travail qui aurait un impact négatif sur nos employés et nos clients", a déclaré M. Stellantis aux employés dans un courriel lundi, ajoutant que M. Stellantis et les sous-comités de l'UAW étaient parvenus à des accords de principe dans un certain nombre de domaines importants, notamment la santé et la sécurité.