Stellantis va renforcer ses usines de véhicules électriques grâce à un investissement de 3,6 milliards de dollars canadiens.

Stellantis N.V. dépensera jusqu'à 3,6 milliards de dollars canadiens (2,8 milliards de dollars) pour stimuler la production de véhicules électriques dans ses usines de Windsor et de Brampton, en Ontario, grâce à des investissements gouvernementaux, a-t-elle déclaré lundi.

Le gouvernement canadien dépensera jusqu'à 529 millions de dollars canadiens et le gouvernement de l'Ontario jusqu'à 513 millions de dollars canadiens pour soutenir le constructeur automobile, ont indiqué des représentants du gouvernement.

Le directeur de l'exploitation de Stellantis, Mark Stewart, n'a pas précisé quelles marques seraient touchées, mais a indiqué que de plus amples détails seraient fournis ultérieurement. Les deux usines ajouteront des emplois, a-t-il dit.

La société, anciennement Fiat Chrysler Automobiles N.V., fabrique une gamme de marques de véhicules, notamment Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et Ram.

Elle a déclaré que l'investissement fait partie des plans annoncés précédemment visant à injecter 35 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques et de logiciels à l'échelle mondiale jusqu'en 2025.

Stellantis a déclaré que ce dernier investissement lui permettra d'ajouter plus de 650 emplois d'ingénieurs à son centre de recherche et développement basé à Windsor.

Ces nouveaux emplois s'ajouteront aux 2 500 emplois qui seront créés dans l'usine de batteries de la coentreprise Stellantis-LG Energy Solution, a déclaré un représentant de la société.

En mars, le constructeur automobile a déclaré qu'il avait pris des mesures importantes dans ses plans de production de batteries en Europe et en Amérique du Nord pour aider à répondre à la demande croissante de VE. (Reportage de Katharine Jackson, Ben Klayman et Steve Scherer ; montage de Susan Heavey, John Stonestreet et Tomasz Janowski)