Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco annonce que Stephanie Butcher, gérante actions Europe, succédera à Nick Mustoe, Directeur des investissements (CIO), à la fin 2019. Nick Mustoe a décidé de quitter ses fonctions après dix ans à la tête de l'équipe de gestion d'Invesco basée à Henley au Royaume-Uni. Stephanie travaillera aux côtés de Nick pendant une période de transition de trois mois et assumera le rôle de Directeur des Investissements à partir du 1er janvier 2020.A fin août 2019, l'équipe de gestion d'Invesco de Henley comptait 132 collaborateurs dont 82 professionnels de l'investissement. Ce centre de gestion gérait plus de 100,6 milliards de dollars US pour le compte de ses clients.Stephanie Butcher bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Elle a débuté sa carrière chez Lazard Asset Management en tant que stagiaire diplômée et est devenue gérante de fonds américains avant de rejoindre Aberdeen Asset Management en 1997.Stephanie a rejoint Invesco à Henley en 2003, elle est spécialisée dans les actions européennes de rendement et est responsable de nombreux portefeuilles d'actions européennes.