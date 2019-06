Stephanie Grisham va devenir porte-parole de la Maison blanche

WASHINGTON, 26 juin (Reuters) - Stephanie Grisham, qui était jusqu'à présent la porte-parole Melania Trump, va succéder à Sarah Sanders au poste de porte-parole de la Maison blanche, a annoncé mardi la Première dame.

"Je suis ravie d'annoncer que Stephanie Grisham sera la prochaine porte-parole et directrice de la communication de la Maison blanche. Elle est avec nous depuis 2015. Le président et moi-même ne pouvons penser à personne de mieux pour servir l’administration et notre pays", écrit-elle sur Twitter.

Stephanie Grisham, 42 ans, aura donc le double rôle de porte-parole et de directrice de la communication. Sarah Sanders, qui quittera son poste à la fin du mois, portait également les deux casquettes, sans en avoir le titre.

Membre du Parti républicain dans l'Arizona, Grisham fut l'une des premières recrues de Trump pour sa campagne présidentielle, en tant qu'attaché de presse en 2015. Elle devient ensuite l'adjointe de Sean Spicer, premier porte-parole du président, avant d'être porte-parole de la Première dame.

Donald Trump a dit à la presse qu'il avait proposé le poste à Grisham mardi matin. "Je pense qu'elle va faire un excellent travail", a-t-il déclaré. "C'est un gros travail. C'est un très gros travail." (Steve Holland; Arthur Connan pour le service français)