Les Tony Awards, qui récompensent l'excellence du théâtre de Broadway, ont mis l'accent sur l'histoire en récompensant une comédie musicale sur le mouvement des suffragettes, le remake d'un livre se déroulant dans les années 1960 et l'histoire d'un groupe de rock des années 1970.

La cérémonie s'est déroulée pour la première fois au Lincoln Center de New York. L'actrice Ariana DeBose, nominée aux Tony Awards et lauréate d'un Oscar, a animé la cérémonie pour la troisième année consécutive, après avoir présidé l'année dernière à un événement sans auteur, ouvrant le spectacle par un numéro de danse à la chorégraphie élaborée.

Maleah Joi Moon a remporté le prix de la meilleure actrice principale dans une comédie musicale pour son rôle dans Hells Kitchen et Jonathan Groff celui du meilleur acteur principal dans une comédie musicale pour Merrily We Roll Along.

Merrily We Roll Along, lauréat du prix de la meilleure reprise de comédie musicale, a été l'un des récits favoris de la saison, ravissant le public et la critique avec la reprise de la production la plus célèbre de Stephen Sondheim, qui a fermé ses portes après 52 avant-premières et 16 représentations lors de son premier passage à Broadway en 1981.

Shaina Taub a remporté le prix de la meilleure partition et du meilleur livre de comédie musicale pour "Suffs", l'histoire du mouvement des suffragettes, avec une distribution entièrement féminine.

"Stereophonic a remporté les Tony Awards de la meilleure pièce et de la meilleure mise en scène pour Daniel Aukin. La pièce de David Adjmi, qui raconte l'histoire d'un groupe de rock des années 70 qui prépare un album, avec des chansons originales de Will Butler, anciennement d'Arcade Fire, a battu le record du plus grand nombre de nominations pour une pièce de théâtre dans l'histoire des Tony Awards.

La star de "Succession" Jeremy Strong a remporté le prix du meilleur acteur principal dans une pièce de théâtre pour son rôle dans la pièce d'Henrik Ibsen "Enemy of the People", et Daniel Radcliffe, mieux connu pour son rôle principal dans la franchise cinématographique Harry Potter, a remporté le prix du meilleur acteur principal pour "Merrily We Roll Along".

Sarah Paulson a remporté le prix de la meilleure actrice principale dans une pièce de théâtre pour Appropriate, tandis que Will Brill a battu deux autres acteurs dans sa production, "Stereophonic", pour le prix du meilleur acteur principal dans une pièce de théâtre. Kara Young, qui est le premier acteur noir, homme ou femme, à être nommé pour un Tony trois années de suite, a remporté le prix de la meilleure actrice dans une pièce de théâtre pour son rôle dans "Purlie Victorious".

Justin Peck a remporté le Tony de la meilleure chorégraphie pour la comédie musicale dansée "Illinoise", qui met en scène l'album conceptuel Illinois de Sufjan Stevens, sorti en 2005.

Danya Taymor a remporté le Tony de la mise en scène d'une comédie musicale pour l'adaptation du roman de S.E. Hinton The Outsiders, qui marque le passage à l'âge adulte, face à la comédienne Maria Friedman, qui était favorite pour Merrily We Roll Along.

Des danseurs, dont Mme DeBose, qui a repris son rôle oscarisé d'Anita dans la version cinématographique de West Side Story réalisée par Steven Spielberg, ont rendu hommage à la légende de Broadway Chita Rivera, décédée en janvier à l'âge de 91 ans.

Au cours d'un événement organisé avant le spectacle par les acteurs Julianne Hough et Utkarsh Ambudkar et diffusé sur la plateforme gratuite Pluto TV, les Tonys ont été décernés principalement dans des catégories techniques.

Le prix du meilleur théâtre régional a été décerné au Wilma Theater de Philadelphie et le prix Isabelle Stevenson a été attribué à Billy Porter pour son travail d'activiste et de porte-parole des communautés LGBTQ+.

Le metteur en scène Jack OBrien et le scénariste, réalisateur et producteur George C. Wolfe ont chacun reçu le 2024 Special Tony Award pour l'ensemble de leur carrière théâtrale.

Des Tony Awards spéciaux ont également été décernés à Alex Edelman pour son one-man-show Just For Us, à Abe Jacob pour son travail de conception sonore et à Nikiya Mathis pour la conception de sa perruque dans Jajas African Hair Braiding (reportage de Kathryn Lurie à New York ; rédaction de Miral Fahmy).